考量成本壓力 福斯汽車首度有德國廠全面停產
福斯汽車位在德國東部城市德勒斯登的一間工廠，今天製造廠內最後一輛車。這是該公司成立88年以來，首度有福斯德國國內廠宣告全面停產，顯示削減成本的措施開始產生影響。
法新社報導，這間工廠的「謝幕之作」是一輛紅色電動車ID.3 GTX，上面還有廠內工人的簽名。
福斯汽車位在薩克森邦（Saxony）的分部表示，外牆由大片玻璃打造而成的德勒斯登「透明工廠」（Transparent Factory），是福斯汽車創立88年以來，首間全面停產的德國國內廠。
福斯汽車執行長雪佛（Thomas Schaefer）本月稍早表示，「經營透明工廠逾20年後，要決定終止生產絕非易事…但從經濟角度考量，絕對有其必要做出這個決定」。
福斯方面也已說明，這座工廠將成為研發中心，聚焦晶片、人工智慧（AI）、機器人技術。而德勒斯登工業大學（Technical University of Dresden）預計使用工廠約一半空間。
福斯汽車也表示，將提供包括協議離職，或調派至其他廠區在內「社會可接受的替代方案」給受影響員工。
福斯目前遭遇三重壓力：中國市場銷量急遽下滑、歐洲經濟疲軟、投資電動車所須的成本。福斯去年已經跟工會達成協議，計劃於2030年前裁減德國3萬5000個職位，以便降低成本。
目前，福斯汽車品牌在德國仍有約8個生產據點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言