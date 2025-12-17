考量成本壓力 福斯汽車首度有德國廠全面停產

福斯汽車位在德國東部城市德勒斯登的一間工廠，今天製造廠內最後一輛車。這是該公司成立88年以來，首度有福斯德國國內廠宣告全面停產，顯示削減成本的措施開始產生影響。

法新社報導，這間工廠的「謝幕之作」是一輛紅色電動車ID.3 GTX，上面還有廠內工人的簽名。

福斯汽車位在薩克森邦（Saxony）的分部表示，外牆由大片玻璃打造而成的德勒斯登「透明工廠」（Transparent Factory），是福斯汽車創立88年以來，首間全面停產的德國國內廠。

福斯汽車執行長雪佛（Thomas Schaefer）本月稍早表示，「經營透明工廠逾20年後，要決定終止生產絕非易事…但從經濟角度考量，絕對有其必要做出這個決定」。

福斯方面也已說明，這座工廠將成為研發中心，聚焦晶片、人工智慧（AI）、機器人技術。而德勒斯登工業大學（Technical University of Dresden）預計使用工廠約一半空間。

福斯汽車也表示，將提供包括協議離職，或調派至其他廠區在內「社會可接受的替代方案」給受影響員工。

福斯目前遭遇三重壓力：中國市場銷量急遽下滑、歐洲經濟疲軟、投資電動車所須的成本。福斯去年已經跟工會達成協議，計劃於2030年前裁減德國3萬5000個職位，以便降低成本。

目前，福斯汽車品牌在德國仍有約8個生產據點。