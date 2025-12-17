美11月失業率 四年新高

美國勞工統計局16日公布11月就業報告，並補送10月部分就業數字，顯示就業進一步降溫；10月就業劇減，11月僅溫和回增，失業率上升到4.6%，升抵四年新高，主要是受聯邦政府就業一次性減少影響。薪資升幅也縮小，顯示通膨也可能降溫，證明12月聯準會（Fed）降息1碼有理。

10月非農就業人數減少10.5萬人，將9月增加的10.8萬人幾乎完全吐光，11月僅增加6.4萬人，9-11月移動平均數僅增加2.2萬人，遠低於7-9月時的6.2萬人。10月就業劇減，是因為聯邦政府員工延後辭職計畫於10月生效，一次性減少16.2萬人的一次性效應，11月政府就業已經停止下降。

10月民間部門就業仍增加5.2萬人，11月更增加6.9萬人，且高於預估的5萬人增量，顯示民間部門就業雖弱，但並未受到重創；製造業10月及11月各減少9,000人及5,000人，符合預估。就業增加集中在醫療及休閒接待業，製造、運輸及倉儲業反而減少。

11月失業率比9月上升0.2個百分點為4.6%（10月失業率未公布），高於預估的4.5%，不僅是四年來最高，也高於Fed對今年底的失業率預估值。

經濟學者指出，儘管近月來就業人數持續動盪，但失業率繼續上升，主因企業裁員人數增加，且由於企業放緩僱用，使許多失業者難以找到工作。數據雖有缺陷，但仍有助於Fed規劃明年降息路線。

上月勞動參與率再升0.1個百分點，為62.5%，高於預估的62.4%，也是失業率上升原因之一；就業不足率上升0.7個百分點至8.7%，顯示兼職工作者大量增加。