快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

比特幣陷入慢性失血

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

比特幣15日一度跌破8.6萬美元，兩周來首見，16日又再度測試此水準，顯示這個最大加密幣更深入熊市區間，市場情緒轉弱。

根據彭博資訊的報價，比特幣15日一度下跌3.7%至85,171美元，較10月初所創12.62萬美元的盤中歷史高點，下跌約30%。16日盤中又跌至85,276美元。FalconX資深衍生商品交易員表示，比特幣仍在8.5萬至9.4萬美元之間劇烈震盪，市場欲振乏力、成交量低迷。

去中心化金融專業機構Ergonia研究主管紐豪斯指出，最新這波跌勢在本質上與先前有所不同，現在主要是由現貨與衍生商品部位調整所驅動，而非連鎖式的強制平倉。相對溫和的清算數據顯示，過度槓桿的部位可能已被清洗出場，市場目前承受的是一種較自然、但可能更持久的賣壓。

他形容，市場正經歷一種「慢性失血」的狀態，亦即買盤流動性稀薄，穩定的現貨賣出造成價格緩步下滑，這種走勢比槓桿驅動的崩跌更難扭轉。

比特幣近幾周與其他風險資產同步下跌，但在其他風險資產反彈時卻未跟上，打破往常的正相關走勢。分析師指出，這波跌勢凸顯市場在流動性偏弱和風險偏好下降的環境中，承受壓力。

比特幣 風險 資產

相關新聞

原油供應過剩疑慮加劇…油價跌破60美元 七個月首見

國際油價16日延續前三日跌勢，徘徊在四年來最低水準附近，布蘭特原油盤中跌破60美元大關，是5月以來首見，主要是因為俄烏戰...

福特認賠 停產多款電動車

福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電動皮卡與多款大型電動車，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價...

美國公布最新勞動數據 11月失業率攀新高

川普政府16日公布最新的勞工數據，美國11月的失業率攀升到4.6%，是自2021年9月、新冠肺炎衝擊期間之後的最高紀錄。...

影子銀行資產飆增 警報響起

全球影子銀行業的資產總額，去年已突破250兆美元大關，為史上首見，而且資產成長速度是銀行業的兩倍。影子銀行監管較少，但資...

日銀升息預期推升匯價

日圓兌美元16日盤中一度升破155，因市場普遍預期日銀（央行）將在19日升息1碼，加上近期股市再起波瀾，使資金遁入避風港...

那斯達克 拚23小時交易

那斯達克（Nasdaq）交易所15日向美國證管會（SEC）提交文件，申請將交易時間延長至23小時，以推動股票全天候交易機...

