比特幣15日一度跌破8.6萬美元，兩周來首見，16日又再度測試此水準，顯示這個最大加密幣更深入熊市區間，市場情緒轉弱。

根據彭博資訊的報價，比特幣15日一度下跌3.7%至85,171美元，較10月初所創12.62萬美元的盤中歷史高點，下跌約30%。16日盤中又跌至85,276美元。FalconX資深衍生商品交易員表示，比特幣仍在8.5萬至9.4萬美元之間劇烈震盪，市場欲振乏力、成交量低迷。

去中心化金融專業機構Ergonia研究主管紐豪斯指出，最新這波跌勢在本質上與先前有所不同，現在主要是由現貨與衍生商品部位調整所驅動，而非連鎖式的強制平倉。相對溫和的清算數據顯示，過度槓桿的部位可能已被清洗出場，市場目前承受的是一種較自然、但可能更持久的賣壓。

他形容，市場正經歷一種「慢性失血」的狀態，亦即買盤流動性稀薄，穩定的現貨賣出造成價格緩步下滑，這種走勢比槓桿驅動的崩跌更難扭轉。

比特幣近幾周與其他風險資產同步下跌，但在其他風險資產反彈時卻未跟上，打破往常的正相關走勢。分析師指出，這波跌勢凸顯市場在流動性偏弱和風險偏好下降的環境中，承受壓力。