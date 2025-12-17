聽新聞
UPS 砸錢買卸貨機器人
物流業巨頭UPS（優比速）傳出將投資1.2億美元，購買400台用於卸貨的機器人，欲藉此降低人力成本、提升獲利能力。
知情人士說，UPS將於明年下半年起一直到2027年，在多個設施中部署Pickle機器人。UPS這次向Pickle下了大單，是在測試幾年並證明有助於降低人力成本後所做的決定。
航運與物流產業目前卸載貨物的工作，仍主要仰賴人力，長期以來是產業一大關鍵瓶頸。UPS表示，與Pickle及其他自動化與機器人公司的合作，「有助於減少重複性工作與身體勞損，同時提升員工的安全」。
UPS於2024年宣布一項為期四年的計畫，準備在美國60多個設施共投資90億美元，推動自動化。目標在2028年之前實現節省30億美元成本。
UPS的這筆機器人訂單，也讓位於麻州的新創Pickle Robot成為焦點。根據Pitchbook的資料，Pickle自2018年成立以來，募資大約9,700萬美元，先前已與UPS展開合作。
據Pickle官網資料，一台機器人大約兩小時就能卸完一輛標準卡車上的貨物，而採購機器人的花費，對比所節省的人力成本，約18個月內可以回本。
