原油供應過剩疑慮加劇…油價跌破60美元 七個月首見

國際油價16日延續前三日跌勢，徘徊在四年來最低水準附近，布蘭特原油盤中跌破60美元大關，是5月以來首見，主要是因為俄烏戰爭傳出有望達成終戰協議，對俄羅斯原油的制裁可能放鬆，加劇供應過剩的疑慮。

布蘭特原油16日連續第四天走低，盤中一度跌1.9%，至每桶59.42美元，西德州原油也再跌2%至每桶55.69美元。

美國、歐洲與烏克蘭官員15日結束俄烏停戰計畫密集談判，就戰後對烏安全保證取得顯著進展。美國官員說，將提供基輔類似北約的安全保證，並對俄羅斯點頭表達信心。美國總統川普同日說，現在是最接近達成協議時刻。

川普在白宮說，已與澤倫斯基和英、法、德國和北約領袖舉行良好討論，美方也與俄國總統普丁多次對話。關於對烏安全保證，川普說歐洲將是重要一環。

美方官員說，兩天會談後已與烏國在九成議題達成共識，就安全保證接近達成協議，將以北約條約第五條「集體防禦」為基礎，包括監控、驗證與衝突降溫機制，並明訂一旦俄國違反協議、再度侵烏時美國扮演的角色，也將包含提供烏國武器嚇阻俄國。這些保證須提交美國參議院審議。

美方官員說，安全保證提議不會無限期擺在桌上，也未詳述華府的具體角色，僅重申美國不會派地面部隊。美國官員也說，美烏在領土問題還無共識。

澤倫斯基16日回應提問時也說，現階段討論的安全保證內容包含具體嚇阻方案，涵蓋類似北約第五條的條款、烏軍所需兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等，是很可行版本，但仍須確保相關條款具法律拘束力，將於近日敲定最終方案並與川普會面。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）已逐步恢復先前停擺的產能，其他產油國也持續增產，在如此背景下，俄烏若達成結束戰爭的協議，美國可能放寬對俄羅斯的制裁，市場預期全球原油供應過剩將進一步擴大。

同時，中國最新數據顯示，11月經濟動能普遍放緩，也引發對這個全球第二大石油消費國需求情況的擔憂。

不過彭博資訊指出，自2022年初戰爭爆發以來，莫斯科原油出口其實大致仍能維持一定的水準。另外，市場也仍在權衡美國對委內瑞拉施壓可能帶來的影響。