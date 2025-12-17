快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

日銀升息預期推升匯價

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

日圓兌美元16日盤中一度升破155，因市場普遍預期日銀（央行）將在19日升息1碼，加上近期股市再起波瀾，使資金遁入避風港。

外界普遍預期日銀政策委員會將在為期兩天的會議結束時，把政策利率由0.25%上調至0.75%，為1995年來最高水準。

即便如此，日本的基準利率仍是主要國家第二低，僅高於瑞士。隨著市場對12月升息的押注升溫，日圓匯率已從11月下旬的低點，反彈逾1%。

彭博經濟學家說，市場如今關注的焦點轉向總裁植田和男在記者會上給出的指引，預計他會語帶保守，避免透露未來升息的時機點。但另有分析師認為，植田和男也面臨需釋出鷹派訊號的壓力，以免日圓再度貶值，從而推升進口成本和整體通膨。

SuMi TRUST研究所的資深經濟學家藤本圭（音譯）表示，鑒於市場已反映日銀12月升息的預期，且近期日圓的疲軟，主要是由於對日本財政狀況惡化的擔憂所致，他預計日圓在日銀本周調升利率後不會大幅升值。

駐紐約的德意志銀行總經策略師貝克則說，日本投資人可能得在他們的外國投資組合中提高外匯避險，因為現在沒這麼做的話，「風險不小」。他在15日的研究報告中寫道，「過去日債殖利率低、日股表現落後、日圓弱，高度曝險於外國資產，實屬合理」，「但這樣的局面似乎已有所轉變」。

日本 植田和男

