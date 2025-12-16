快訊

美就業報告、零售銷售憂喜參半 Fed降息預期略增

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國11月就業成長疲弱。美聯社
美國11月非農就業優於預期，但零售銷售意外持平，市場降息預期略增，美股期指則略微下跌。

美國勞工統計局16日公布，11月非農就業增加6.4萬人，優於市場預期；不過該月失業率為4.6%，高於9月的4.4%，寫2021年來新高。勞工統計局因政府關門，無法收集數據，因此未公布10月失業率。

另外，10月非農就業驟降10.5萬人，為2020年底以來最大減幅，主因參加川普優離政策的聯邦雇員，從在職人員名單除名，政府人力縮減了16.2萬人。11月就業人數增加、但10月大減，凸顯近來勞動市場的波動。與此同時，失業率持續攀高，反映企業宣告裁員增加、許多失業民眾工作難尋。

另一方面，美國10月零售銷售持平，不及市場估計的上揚0.1%，9月零售銷售也下修至成長0.1%，顯示消費者擔憂物價高漲與經濟不確定性，開始節制開支。

聯邦基金利率期貨顯示，經濟數據出爐後，市場估計的明年1月降息機率一度升至31%，高於數據發布前的22%，但隨後來到24%。整體而言，投資人仍預期，明年將兩度降息1碼。

英媒：美國暫停執行「科技繁榮協議」 施壓英國貿易讓步

英國「金融時報」今天報導，美國已暫停執行今年稍早與英國簽署的「科技繁榮協議」，這份協議旨在加強人工智慧（AI）、量子運算...

供過於求！布倫特原油跌破60美元大關 5月以來首見

布蘭特原油價格16日開低走低，在亞洲下午盤一度跌1.5%，至每桶59.68美元，是5月以來首次跌破60美元大關，原因是供...

經歷高階主管離職、失去大客戶等風波 光達廠Luminar聲請破產

經歷裁員、高階主管離職，以及失去最大客戶Volvo汽車供貨合約等事件後，為自動駕駛車生產感測器技術的Luminar Te...

全球智慧手機出貨量「明年恐下滑2.1%」 背後原因曝光

產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%，主因是記憶體晶片短...

誰掌聯準會？路透專欄：不管誰出線 貝森特才是實質的下任主席

美國總統川普即將任命聯準會（Fed）主席鮑爾的接班人，路透BreakingViews專欄作家魯賓（Gabriel Rub...

