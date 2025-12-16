美就業報告、零售銷售憂喜參半 Fed降息預期略增

美國11月非農就業優於預期，但零售銷售意外持平，市場降息預期略增，美股期指則略微下跌。

美國勞工統計局16日公布，11月非農就業增加6.4萬人，優於市場預期；不過該月失業率為4.6%，高於9月的4.4%，寫2021年來新高。勞工統計局因政府關門，無法收集數據，因此未公布10月失業率。

另外，10月非農就業驟降10.5萬人，為2020年底以來最大減幅，主因參加川普優離政策的聯邦雇員，從在職人員名單除名，政府人力縮減了16.2萬人。11月就業人數增加、但10月大減，凸顯近來勞動市場的波動。與此同時，失業率持續攀高，反映企業宣告裁員增加、許多失業民眾工作難尋。

另一方面，美國10月零售銷售持平，不及市場估計的上揚0.1%，9月零售銷售也下修至成長0.1%，顯示消費者擔憂物價高漲與經濟不確定性，開始節制開支。

聯邦基金利率期貨顯示，經濟數據出爐後，市場估計的明年1月降息機率一度升至31%，高於數據發布前的22%，但隨後來到24%。整體而言，投資人仍預期，明年將兩度降息1碼。