英媒：美國暫停執行「科技繁榮協議」 施壓英國貿易讓步

英國「金融時報」今天報導，美國已暫停執行今年稍早與英國簽署的「科技繁榮協議」，這份協議旨在加強人工智慧（AI）、量子運算及民用核能領域的合作。

根據金融時報（Financial Times），英國官員今天證實美方上週暫停這項協議，同時補充道，美國總統川普（Donald Trump）的政府正要求英國在科技合作以外的貿易領域做出讓步。

報導並提到，英國沒意願處理所謂的非關稅壁壘，讓美國官員愈來愈不滿，這些壁壘包括食品及工業產品相關規範。

英國政府發言人則表示：「我國與美國的特殊關係依然穩固，且英國堅定承諾，將確保科技繁榮協議（Tech Prosperity Deal）能為兩國辛勤工作的人們帶來機會。」

白宮未立刻回應路透社的置評請求。

川普9月訪問英國期間，兩國簽署涵蓋AI、量子運算、民用核能等領域的科技繁榮協議。

美國是英國最大的貿易夥伴，且美國大型科技公司已投資數以十億計美元於英國業務。