AI類股泡沫聯準會停止降息雙疑慮夾擊 亞股挫跌

中央社／ 香港16日綜合外電報導
亞洲股市今天收盤跟隨美國股市昨天跌勢挫低。圖／歐新社
科技股泡沫疑慮持續影響股市氣氛，而今天稍晚美國將公布重要就業數據，本週稍晚還將公布最新通貨膨脹數據，投資人保守應對，亞洲股市今天收盤跟隨美國股市昨天跌勢挫低。

法新社報導，今年股市在科技股帶領下強勁走揚後，大量資金投入人工智慧（AI）的情況開始受到質疑，加上有跡象顯示美國聯邦準備理事會（Fed）恐將暫停調降利率，投資人似乎不看好火熱漲勢還能持續。

有關聯準會利率政策走向，決策官員近日發言顯示政策委員會內部意見分歧。聯準會近幾次降息是因為擔憂美國勞動市場體質減弱，但現在擔心目標轉向仍頑固偏高的通膨率。

有鑑於此，眾人目光鎖定今天稍晚將發布的11月美國就業數據和遭延宕的10月數據，以及18日將公布的11月美國消費者物價指數（CPI），以推敲聯準會明年1月是否繼續降息。

目前看來，市場人士預期屆時降息可能性不高，有些人甚至預估機率僅約25%，因此股市投資人暫時轉為賣方。

另一方面，科技股過熱疑慮也影響市場信心。近期先是出現有關AI泡沫的警告，接著甲骨文（Oracle）和博通（Broadcom）上週公布的財報令人失望，此外外界揣測投入AI的數千億美元資金可能要花些時間才能回收，甚至不會回收。

首爾股市今天收盤挫跌2.2%，東京股市挫低1.6%，香港股市收跌1.5%，上海股市下跌1.1%，台北股市收低1.2%，雪梨、新加坡、馬尼拉和曼谷股市也全數收黑。

