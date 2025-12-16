UPS涉嫌耶誕節期間短付員工薪資 紐約州檢方提告

快訊

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

美國當局今天提起訴訟，指控全球物流巨擘優比速公司（UPS）在耶誕節期間少付數以千計季節性臨時工的薪資，這些人是應付每年網購高峰不可或缺的人力。

法新社報導，紐約州檢察長辦公室在訴狀中指出，UPS宣稱每日配送高達2240萬件包裹，卻「以各種方式竊取這些員工的薪資」。

檢方指控，「UPS一再且持續未按配送臨時工的全部工作時數支付薪資」，並稱此舉影響已離職及現職數以千計員工。

訴狀寫道，UPS員工在值班前後的工作以及用餐休息時間均未獲得薪資，且UPS的工時記錄方式「造成並加劇」計薪錯誤。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室透過聲明表示：「這些非法行為讓受害員工們損失數以百萬計美元，檢方請求法院命令UPS，賠償這些薪資遭非法剋扣的現職及已離職臨時工。」

UPS則發布聲明「否認蓄意短付員工薪資的無端指控」，強調公司為紐約2萬6000多名員工提供領先業界的薪資與福利，且持續遵守所有相關法律。

