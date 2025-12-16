快訊

供過於求！布倫特原油跌破60美元大關 5月以來首見

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
布蘭特原油價格16日開低走低，在亞洲下午盤一度跌1.5%，至每桶59.68美元，是5月以來首次跌破60美元大關。示意圖／AI生成
布蘭特原油價格16日開低走低，在亞洲下午盤一度跌1.5%，至每桶59.68美元，是5月以來首次跌破60美元大關。示意圖／AI生成

布蘭特原油價格16日開低走低，在亞洲下午盤一度跌1.5%，至每桶59.68美元，是5月以來首次跌破60美元大關，原因是供過於求，且明年供應過剩的情況恐將繼續。

西德州原油價格也疲軟，跌幅同樣超過1%，徘徊在每桶56美元左右。

受OPEC+和美洲國家新增供給影響，加上需求成長疲軟，市場對原油將大幅過剩的預期，導致油價在2025年持續承壓、逐步走低。

與此同時，近來俄烏戰爭結束的希望重現，也削弱了原油長期存在的地緣政治風險溢價。不過，市場仍在權衡美國針對委內瑞拉施壓可能帶來的影響。

