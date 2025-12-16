聽新聞
0:00 / 0:00
供過於求！布倫特原油跌破60美元大關 5月以來首見
布蘭特原油價格16日開低走低，在亞洲下午盤一度跌1.5%，至每桶59.68美元，是5月以來首次跌破60美元大關，原因是供過於求，且明年供應過剩的情況恐將繼續。
西德州原油價格也疲軟，跌幅同樣超過1%，徘徊在每桶56美元左右。
受OPEC+和美洲國家新增供給影響，加上需求成長疲軟，市場對原油將大幅過剩的預期，導致油價在2025年持續承壓、逐步走低。
與此同時，近來俄烏戰爭結束的希望重現，也削弱了原油長期存在的地緣政治風險溢價。不過，市場仍在權衡美國針對委內瑞拉施壓可能帶來的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言