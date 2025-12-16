經歷高階主管離職、失去大客戶等風波 光達廠Luminar聲請破產

經歷裁員、高階主管離職，以及失去最大客戶Volvo汽車供貨合約等事件後，為自動駕駛車生產感測器技術的Luminar Technologies公司15日向法院聲請破產，為過去一年來的動盪劃下句點。

Luminar說，在91%第一順位債權人和86%第二順位債權人的支持下，已根據破產法第11章進入破產程序，計劃在破產程序期間出售其光學雷達（lidar，簡稱光達）業務，該部門生產的掃描器利用脈衝雷射來感知附近目標的距離。該公司並已達成協議，同意以1.1億美元出售其半導體子公司給量子運算公司（Quantum Computing）。

Luminar說，為促成這些交易、並為破產程序提供資金，以及在整個行銷和銷售過程中支持運營，債權人已同意Luminar動用之前做為抵押品的2,500萬美元現金。儘管Luminar將在破產程序期間繼續運營，以將供應商和客戶所受的影響降至最低。但走完破產程序後，這家在2020年透過逆向併購上市時估值超過30億美元的公司，最終將不復存在。

今年Luminar可謂風雨飄搖，創辦人羅素（Austin Russell）因「違反商業行為準則和道德規範」，突然於5月辭去執行長職務，但仍留在董事會。10月底該公司宣布裁減25%人力，為今年來第二度裁員；上月Volvo終止了一項採購Luminar軟硬體的協議。