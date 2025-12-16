全球智慧手機出貨量「明年恐下滑2.1%」 背後原因曝光

產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%，主因是記憶體晶片短缺推升成本、壓縮產能。

這一數字與今年估計成長3.3%形成明顯反轉。這家影響力不小的研究機構也大幅下修對2026年的展望，從先前預估的微幅成長0.45%，轉為負成長。

Counterpoint在周二發布的研究報告中指出，明年全球手機平均售價預料將上漲6.9%，反映整體零組件成本增加10%至25%。