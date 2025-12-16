快訊

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

聽新聞
0:00 / 0:00

全球智慧手機出貨量「明年恐下滑2.1%」 背後原因曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%。路透
產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%。路透

產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%，主因是記憶體晶片短缺推升成本、壓縮產能。

這一數字與今年估計成長3.3%形成明顯反轉。這家影響力不小的研究機構也大幅下修對2026年的展望，從先前預估的微幅成長0.45%，轉為負成長。

Counterpoint在周二發布的研究報告中指出，明年全球手機平均售價預料將上漲6.9%，反映整體零組件成本增加10%至25%。

智慧手機 智慧型手機

延伸閱讀

集邦解析 明年第1季記憶體顯著漲價效應 智慧機、NB 銷量恐下修

預期AI仍是主旋律 高盛「亞洲科技之旅」喊買這三家台廠

AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

相關新聞

全球智慧手機出貨量「明年恐下滑2.1%」 背後原因曝光

產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%，主因是記憶體晶片短...

誰掌聯準會？路透專欄：不管誰出線 貝森特才是實質的下任主席

美國總統川普即將任命聯準會（Fed）主席鮑爾的接班人，路透BreakingViews專欄作家魯賓（Gabriel Rub...

路透：Meta為賺30億營收 縱容中國詐騙廣告 遣散反詐團隊

路透報導，去年Meta來自詐騙、賭博及色情內容的中國廣告收入逾30億美元，中國占Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重約達...

掃地機器人始祖「iRobot」破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

消費型機器人公司iRobot於14日聲請破產保護。這家將「掃地機器人」帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

UPS砸1.2億美元買卸貨機器人 傳新創公司Pickle吃下大單

知情人士向彭博新聞透露， UPS（優比速）將投資1.2億美元購買400台用於卸貨的機器人，這是這家物流巨人規模90億美元...

南韓政府衝刺AI與半導體 規劃明年對關鍵領域投資逾200億美元

南韓政府官員周二（15日）表示，政府計劃明年投入超過30兆韓元（約204億美元）扶植AI與其他先進產業，資金將來自新啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。