聽新聞
0:00 / 0:00
全球智慧手機出貨量「明年恐下滑2.1%」 背後原因曝光
產業研究機構Counterpoint Research預估，明年全球智慧型手機出貨量可能下滑2.1%，主因是記憶體晶片短缺推升成本、壓縮產能。
這一數字與今年估計成長3.3%形成明顯反轉。這家影響力不小的研究機構也大幅下修對2026年的展望，從先前預估的微幅成長0.45%，轉為負成長。
Counterpoint在周二發布的研究報告中指出，明年全球手機平均售價預料將上漲6.9%，反映整體零組件成本增加10%至25%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言