南韓政府衝刺AI與半導體 規劃明年對關鍵領域投資逾200億美元

南韓政府官員周二（15日）表示，政府計劃明年投入超過30兆韓元（約204億美元）扶植AI與其他先進產業，資金將來自新啟動的大型基金。

南韓在上周啟動規模150兆韓元的「公共成長基金」，這是南韓總統李在明重要的經濟承諾之一，未來五年將聚焦於加速AI在各產業的應用，並將資源投入半導體、電池及生物科技等關鍵產業。

根據南韓金融服務委員會的說法，明年初步將投入超過30兆韓元資金，其中包括6兆韓元挹注AI產業、4.2兆韓元投入半導體領域，以及3.1兆韓元投入未來行動（future mobility）產業。

金融服務委員會指出，其中約3兆韓元將以直接投資方式投入，10兆韓元將用於基礎設施建設，另有約10兆韓元 以低利貸款形式提供。

南韓的「公共成長基金」由兩部分組成：75兆韓元的政府擔保戰略產業基金，以及75兆韓元 的民間投資，涵蓋直接與間接融資、政府擔保債券及低利貸款方案。

金融服務委員會指出，政府已收到來自地方政府、產業界等約100件投資提案，總金額達153兆韓元，希望基金能投資他們的相關專案。