台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會表示，除了美國之外，可能納入日本行使集體自衛權的條件範圍有限，台灣是否屬於適用對象「將依個別具體情況加以判斷」。路透
共同社報導，日中因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續僵持之際，日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會表示，除了美國之外，可能納入日本行使集體自衛權的條件範圍有限，至於台灣是否屬於適用對象，她指出，「將依個別具體情況加以判斷」。

高市16日答詢時表示，除了美國之外，可能被納入集體自衛權行使要件中「與日本具有密切關係的他國」範圍者，「將屬於相當有限」。至於台灣是否屬於適用對象，她指出，「將依個別具體情況加以判斷」。

高市11月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

中國對高市這番言論強烈不滿，一個多月來動作頻頻，中國外交部最新在15日甫宣布制裁我國行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。高市當日接受質詢也曾說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫立場。

「存立危機事態」（存亡危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。

