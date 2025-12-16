EV業務受挫、福特將認列195億美元減損 轉奔油電混合車和小型平價車

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
福特（Ford）放棄旗下旗艦F-150純電皮卡與多款大型電動車。轉而聚焦油電混合車、內燃機車與較小型平價的電動車，預計將因此認列高達195億美元的稅前減損。路透
福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電皮卡與多款大型電動車，轉而聚焦油電混合車、內燃機車與較小型平價的電動車，預計將因此認列高達195億美元的稅前減損。

福特指出，部分大型電動車需求不如預期、成本高漲，加上美國政府取消電動車購車稅額抵減，已經看不到明確獲利路徑。公司將把資金轉向卡車與廂型車、平價電動車，以及企業用能源儲存業務，預期2030年的銷量約50%來自油電混合車、增程型電動車與純電車，高於2025年的25%。

儘管將認列巨額減損，福特仍上調全年財測，預估全年調整後息稅前盈餘（EBIT）可達70億美元，高於10月預測的60億至65億美元。

福特的電動車部門去（2024） 年虧損51億美元，2025年的前三季又再虧損36億美元。透過這次策略調整，力拚2029年讓電動車業務轉虧為盈。

