比特幣跌破8.6萬美元 買盤「慢性失血」持續下探年度低點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣15日跌破8.6萬美元。路透
比特幣兩周來首次跌破8.6萬美元，這個全球最大的加密貨幣進一步滑入熊市區間，投資人情緒轉弱。

分析師表示，比特幣在跌入近期交易區間低端的過程中，只要價格出現反彈，都會遭遇到在10月初紀錄高價附近買入的投資人拋售賣壓。在周一（15日），比特幣一度下跌3.7%至85,171美元，較逾12.6萬美元的紀錄高點，下跌約30%。

FalconX資深衍生商品交易員Bohan Jiang表示：「比特幣仍在8.5萬美元至9.4萬美元之間劇烈波動，整個加密貨幣市場，投資人普遍缺乏興趣、成交量低迷。」

比特幣近幾周與其他風險資產同步下跌，但在其他風險資產反彈時卻未跟上，打破了往常的正相關走勢。分析師指出，這波跌勢凸顯市場在流動性偏弱和風險偏好下降的環境中，承受壓力，即使美國聯準會（Fed）上周降息了，也未能重振數位資產的動能。

去中心化金融專業機構Ergonia研究主管紐豪斯分析，最新的下跌在本質上與近期的拋售有所不同，現在主要是由現貨與衍生商品部位調整所驅動，而非連鎖式的強制平倉。相對溫和的清算數據顯示，過度槓桿的部位可能已被清洗出場，市場目前承受的是一種較為自然、但可能更持久的賣壓。

他說，市場正經歷一種「慢性失血」的狀態，亦即買盤流動性稀薄，穩定的現貨賣出造成價格緩步下滑，這種走勢比槓桿驅動的崩跌更難扭轉。

其他加密貨幣周一的跌幅更深。乙太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）與XRP均下跌約5%，與加密貨幣相關的股票亦同步走低：Strategy股價一度下挫逾9%，Coinbase則下跌約7%。

今年4月，在美國總統川普提出對等關稅重創全球金融市場時，比特幣曾觸及約7.44萬美元的2025年低點。

