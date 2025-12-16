首富更富了：SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6,000億美元 史上首見

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球首富馬斯克身家突破6,000億美元。美聯社
根據美國雜誌富比世（Forbes），馬斯克周一成為史上首位淨資產突破6,000億美元的富豪。此前有消息指出，其旗下的太空探索科技公司（SpaceX）可能於明年上市，估值上看8,000億美元。

路透上周報導，馬斯克持有SpaceX約42%的股份，富比世據此估算，若以新估值計，SpaceX將為馬斯克的財富再增添1,680億美元，使其身家在周一美東時間中午達到約6,770億美元。馬斯克去年10月才剛成為首位身價超越5,000億美元的富豪。

此外，馬斯克持有約12%的特斯拉股份也為其財富增長帶來貢獻。儘管特斯拉銷售表現疲軟，但股價周一上漲3.56%，今年來累漲25%，主要是馬斯克證實，特斯拉已開始測試未設前座安全監督員的Robotaxi 無人駕駛車輛。

另據媒體報導，馬斯克旗下人工智慧新創公司xAI正進行深入談判，擬以2,300億美元估值籌集150億美元的新股權資金。

馬斯克 特斯拉 SpaceX

