特斯拉股價逼近歷史高點！馬斯克證實Robotaxi無人駕駛測試啟動

近六個月前，特斯拉（Tesla）於德州奧斯汀推出配有安全駕駛員的有限度Robotaxi服務；如今，該公司宣布已在當地展開無人駕駛測試。此消息激勵特斯拉股價週一上漲3.56%，收在475.31美元，創下2025年以來新高，距離2024年12月寫下的歷史高點僅差約1%。該股今年以來累計漲幅已達25.32%。

執行長馬斯克周末於社群平台X發文表示：「測試正在無人乘坐的狀態下進行。」隨著明年Cybercab車型即將發表，投資人與分析師預期特斯拉將加緊測試，並加速部署無人駕駛計程車。

馬斯克逾10年來持續向投資人與客戶承諾，特斯拉電動車將能升級為全自動駕駛車輛，既可作為無人計程車營運，也能完成無人類干預的跨國旅程。

晨星資深股票分析師Seth Goldstein指出：「特斯拉進行無安全監督員的自駕測試符合預期，顯示公司正依管理層在第三季財報電話會議中的承諾，持續推進技術進展。市場對此進展抱以樂觀，推動今日股價走揚。」

特斯拉目前市值約1.5兆美元，居全球車企之首，主要奠基於投資人對其自動駕駛技術與人形機器人前景的樂觀預期。然而，公司營收與獲利絕大部分仍來自電動車銷售。

雖然這個願景尚未實現，特斯拉已於今年6月在奧斯汀推出Robotaxi叫車服務，隨後於舊金山灣區啟動另一項獨立的車輛服務。特斯拉官方帳號週日在X平台接連發文，稱「車隊將透過OTA軟體更新甦醒」，並預告「緩步推進，而後全面爆發」。

特斯拉人工智慧軟體副總裁Ashok Elluswamy在X上回應一段網友上傳、疑似於奧斯汀拍攝的無人駕駛車輛影片時寫道：「序幕就此開啟！」不過，特斯拉尚未說明何時能實現無安全監督員或駕駛的商業叫車服務，距離此目標可能仍有長路要走。

特斯拉表示，截至10月中旬，其奧斯汀車隊共發生七起碰撞事故。這些車輛配備尚未廣泛開放的自動駕駛系統（ADS），且每輛車均安排安全監督員坐於駕駛座或副駕駛座。根據提交給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的數據，這些事故均未造成嚴重傷害。

卡內基美隆大學榮譽教授、自動化系統安全研究員Philip Koopman指出，以如此小規模的車隊而言，不應發生多達七起應通報事故，「尤其每輛車皆配有專責防止事故的安全監督員」。

截至10月，特斯拉奧斯汀Robotaxi車隊僅有30輛或更少車輛。馬斯克曾表示，公司計劃在2025年底前將規模擴充至60輛。

在全球自駕車市場中，特斯拉在美國仍落後Alphabet旗下的Waymo，在亞洲則不及百度旗下的蘿蔔快跑與文遠知行。這些競爭對手均已於主要市場展開商業化Robotaxi叫車服務。