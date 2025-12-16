台積電ADR下跌約1.5% 日月光也收黑
台股ADR周一（15日）收盤多數下跌，隨美股大盤走低，反映對AI股泡沫的疑慮未散，台積電ADR收盤跌逾1%，報每股287.74美元，換算並折合台幣後為每股1,805.05元，較台北交易股票溢價率為24.49%。
道瓊工業指數15日收盤跌41.49點，跌幅0.09%，至48,416.56點；標普500指數下跌10.90點，跌0.16%，至6,816.51點；那斯達克指數下跌137.76點，跌幅0.59%，至23,057.41點。
費城半導體指數收盤跌43.16點，跌幅0.61%，報6,990.41點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 244.34 -1.14 234.00 4.42
中華電 CHT 130.17 +0.24 130.50 -0.25
台積電 TSM 1,805.05 -1.47 1,450.00 24.49
聯電 UMC 49.18 -0.38 48.85 0.68
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
