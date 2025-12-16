台積電ADR下跌約1.5% 日月光也收黑

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（15日）收盤多數下跌，隨美股大盤走低，反映對AI股泡沫的疑慮未散，台積電ADR收盤跌逾1%，報每股287.74美元，換算並折合台幣後為每股1,805.05元，較台北交易股票溢價率為24.49%。

道瓊工業指數15日收盤跌41.49點，跌幅0.09%，至48,416.56點；標普500指數下跌10.90點，跌0.16%，至6,816.51點；那斯達克指數下跌137.76點，跌幅0.59%，至23,057.41點。

費城半導體指數收盤跌43.16點，跌幅0.61%，報6,990.41點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 244.34 -1.14 234.00 4.42

中華電 CHT 130.17 +0.24 130.50 -0.25

台積電 TSM 1,805.05 -1.47 1,450.00 24.49

聯電 UMC 49.18 -0.38 48.85 0.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

相關新聞

銅價漲不停 明年還會攀高…花旗預期Q2站上1.5萬美元

國際銅價今年來持續大漲，屢創歷史新高，反映供給遭遇亂流及美國關稅憂慮大幅推升需求，這波漲勢預料將延續至2026年。花旗預...

掃地機器人始祖 iRobot破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

