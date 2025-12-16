快訊

美股收盤／四大指數收黑 博通甲骨文繼續跌 市場等待關鍵數據

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
美股四大指數周一（15日）小幅收跌，投資人為本周稍晚公布的一連串經濟數據做準備，同時評估有關聯準會主席候選人的報導和決策官員的發言，以尋找利率前景線索。

道瓊工業指數15日收盤跌41.49點，跌幅0.09%，至48,416.56點；標普500指數下跌10.90點，跌0.16%，至6,816.51點；那斯達克指數下跌137.76點，跌幅0.59%，至23,057.41點。

費城半導體指數收盤跌43.16點，跌幅0.61%，報6,990.41點。

科技類股再度下跌，博通再度重挫5.59%，過去五天來已崩跌超過14%

甲骨文繼續下跌2.6%，多日跌幅擴大至約17%。

超大型股漲跌互見，蘋果和亞馬遜下跌，特斯拉和輝達走高。一項衡量小企業的指標表現不佳，而加密貨幣暴跌也令風險較高的資產漲勢受限。

盈透證券的Jose Torres表示：「在大量備受矚目的經濟數據公佈之前，投資者似乎不願大膽採取行動。」

本周稍晚將公布10月和11月美國非農就業數據，以及零售銷售、企業活動和通膨報告。10月就業數據因本季度稍早政府停擺而被延後。

蒙特婁銀行家族辦公室投資長Carol Schleif表示：「今天市場難以找到領導力，人們不想把所有雞蛋都放在AI籃子裡，而且還沒有很多數據。在本周的就業數據出爐之前，人們會稍稍屏住呼吸，看看這些數據是否支持更多的降息。」

上周五，標普500指數和那斯達克指數出現逾三周以來最大單日跌幅，市場對通膨和債務推動的AI投資感到擔憂。

交易人士們還對一則報導進行了評估。CNBC周一援引知情人士報導，美國總統川普部分身邊人士反對白宮經濟顧問哈塞特出任聯準會主席職位。

同樣在周一，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，上周的降息使聯準會處於有利位置，而聯準會理事米蘭則認為，當前的通膨並未反映真實的供需動態。

標普500指數11個主要類股中有八個上漲，其中醫療保健類股領漲，漲幅為1.3%。

資訊通訊類股下跌 1%，受累於ServiceNow大跌 11.5%，此前有報導說，這家網絡安全公司正在就收購初創公司Armis進行深入磋商。

特斯拉股價上漲3.5%，此前執行長馬斯克表示，這家電動車製造商正在前排副駕駛位不設安全員的情況下測試其自駕計程車（robotaxi）。

特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克：打造核融合爐超蠢 太陽是免費反應爐 別在地球浪費錢

美股早盤／三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃…股價揚升4.9%

馬斯克開嗆打造核融合爐「超蠢」：太陽就是免費核融合反應爐

銅價漲不停 明年還會攀高…花旗預期Q2站上1.5萬美元

國際銅價今年來持續大漲，屢創歷史新高，反映供給遭遇亂流及美國關稅憂慮大幅推升需求，這波漲勢預料將延續至2026年。花旗預...

掃地機器人始祖 iRobot破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

