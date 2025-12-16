防 AI 倒債潮 投資人避險交易激增 CDS 交易三個月增90%

對AI熱潮最終演變成泡沫破裂的疑慮漸深，投資人正尋找方法來保護投資組合，帶動那些在公司發生違約時會提供給付的金融產品交易量激增。

根據結算機構DTCC的數據，自9月初以來，與幾家美國科技公司連動的「信用違約交換（CDS）」交易量已飆升90%。

擴大使用這類策略，凸顯一些投資人對科技公司為建設AI基礎設施而大舉發債、但可能要多年才能產生回報的情況，深感不安。

這波對企業違約風險避險的熱潮，發生在華爾街科技股賣壓再起之際。上周，甲骨文與博通的財報未能達到投資人高度期待，再度引發科技股拋售。甲骨文的CDS每周交易量今年已暴增逾兩倍，投資人要買進這種衍生品的價格也飆漲到2009年來最高。

AI資料中心營運業者CoreWeave的CDS交易量同步激增。甲骨文與CoreWeave正舉債數十億美元，構建資料中心量能。此外，Meta在10月發行300億美元債券為AI計畫籌資後，其CDS交易也火熱起來。

CDS不僅用於防範違約風險，也可用來對債券價格的波動進行避險或押注。

摩根大通投資級信用策略師羅森巴姆表示：「本季單一公司CDS的交易量大幅上升，尤其是那些在全美興建大型資料中心的超大型雲端服務業者。」