快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

防 AI 倒債潮 投資人避險交易激增 CDS 交易三個月增90%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

AI熱潮最終演變成泡沫破裂的疑慮漸深，投資人正尋找方法來保護投資組合，帶動那些在公司發生違約時會提供給付的金融產品交易量激增。

根據結算機構DTCC的數據，自9月初以來，與幾家美國科技公司連動的「信用違約交換（CDS）」交易量已飆升90%。

擴大使用這類策略，凸顯一些投資人對科技公司為建設AI基礎設施而大舉發債、但可能要多年才能產生回報的情況，深感不安。

這波對企業違約風險避險的熱潮，發生在華爾街科技股賣壓再起之際。上周，甲骨文與博通的財報未能達到投資人高度期待，再度引發科技股拋售。甲骨文的CDS每周交易量今年已暴增逾兩倍，投資人要買進這種衍生品的價格也飆漲到2009年來最高。

AI資料中心營運業者CoreWeave的CDS交易量同步激增。甲骨文與CoreWeave正舉債數十億美元，構建資料中心量能。此外，Meta在10月發行300億美元債券為AI計畫籌資後，其CDS交易也火熱起來。

 CDS不僅用於防範違約風險，也可用來對債券價格的波動進行避險或押注。

摩根大通投資級信用策略師羅森巴姆表示：「本季單一公司CDS的交易量大幅上升，尤其是那些在全美興建大型資料中心的超大型雲端服務業者。」

科技股 AI

延伸閱讀

科技股領跌、台股早盤挫逾400點失守28K 台積電跌30元開1,450元

AI與半導體全面倒地…費半大跌逾5％！台股今將「震撼教育」市場憂開盤不好過

就怕AI倒債潮？科技公司CDS交易量飆升90% 投資人瘋搶避險王牌

華爾街：科技七雄 明年非主流

相關新聞

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，...

掃地機器人始祖 iRobot 破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。