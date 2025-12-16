背負星際之門重任 川普撐腰 甲骨文不准輸

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

甲骨文美國AI大基建「星際之門計畫」（Stargate  Project）最主要的參與者，並攜手OpenAI、軟銀等巨頭共同打造。由於AI算力被視為國安問題，星際之門計畫被外界視為美國未來保持國力領先的關鍵，肩負美國總統川普的政治重任。

即便近期市場對甲骨文空頭言論四起，業界普遍預期，甲骨文有白宮撐腰，不但「不准輸」，應該也「不會輸」，若後續甲骨文能將訂單轉為實質業績，拿出成績後，將持續帶領鴻海、緯創（3231）等夥伴衝鋒。

星際之門計畫在今年1月由川普對外宣布，預計投入5,000億美元，是當前全球最大AI基建投資案，預計將在美國各地打造數座大型AI資料中心，目的在確保美國在未來AI算力能保持全球領先地位。

據了解，星際之門計畫由甲骨文為主導，負責其AI基礎建設，OpenAI及軟銀為協力者，目預計未來四年內將打造等同於10GW（10億瓦）的AI算力，當前甲骨文與OpenAI談定方案將會先行布建約5GW的AI算力，並會採購多達200萬顆的AI晶片。

星際之門計畫被視為美國未來在AI算力市場中「必贏的戰爭」，甲骨文全力衝刺。根據外電報導，甲骨文執行長Clay Magouyurk近日表示，目前公司已經有147個可投入營運的運算中心，另外還有64個仍在建設當中，預計會在單季內交付400MW（百萬瓦）的AI算力給予客戶，強調甲骨文只有在確定能履約的情況下，才會接受客戶訂單，意即不存在訂單延後的的情況。

目前星際之門計畫確定將在德州興建十個資料中心，未來將會拓展到密西根州、威斯康辛州、懷俄明州等其他美國地區。

