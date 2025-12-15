快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

美股早盤／三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃 股價揚升4.9%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股15日早盤由漲轉跌。 路透
美股15日早盤由漲轉跌。 路透

美股15日早盤三大指數開盤齊漲，但隨後震盪走低。道瓊工業指數15日早盤下跌57點，或0.1%；標普500也跌0.1%，那斯達克指數則挫0.4%；費城半導體指數則是平盤；台積電ADR遊走在平盤之下。

美國政府預計將在16日發布11月非農就業數據和10月零售銷售數據，11月消費者物價指數（CPI）數據則預計在18日出爐。

市場交易員期待這些數據能填補美國聯邦政府關門所留下的空白，以便他們建構對經濟和利率的展望。花旗集團已加入看好美股明年展望的行列，摩根士丹利則預估非農就業數據將帶給市場進一步提振。

經濟學家預期，非農就業人口將增加5萬人，失業率則為4.5%，構成一個疲軟、但非快速惡化的勞動市場。

此外，交易員本周也對明年聯準會（Fed）主席人選變得更加清晰，一則報導指出，美國總統表示，他已將人選縮小到前Fed理事華許或美國國家經濟顧問哈塞特兩人。

對鴿派Fed主席的預期已提高對明年降息的期待，儘管通膨率仍高於2%目標，其他已開發市場的物價壓力也推升升息預期。

個股方面，特斯拉一度跳漲4.9%，因該公司正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車Robotaxi。聲請破產保護的iRobot則暴跌74%。

指數 美國 非農就業

延伸閱讀

馬斯克開嗆打造核融合爐「超蠢」：太陽就是免費核融合反應爐

主席熱門人選 哈塞特：聯準會須獨立 不受川普影響

已經沒了新鮮感？特斯拉11月在多個歐洲國家新車掛牌數減半

海巡少校涉勾結私菸集團受賄特斯拉 夫妻買豪宅名牌包…金流疑點多

相關新聞

馬斯克開嗆打造核融合爐「超蠢」：太陽就是免費核融合反應爐

核融合被視為清潔能源的「聖杯」，外界投資日增，但億萬富豪馬斯克說，太陽就是免費的核融合反應爐，無須浪費錢在地球打造核融合...

澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 歐洲軍工類股挫跌

在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱他願意放棄加入北約以換取美歐安全保障後，歐洲多家國防公司...

NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

日本電信電話株式會社（NTT）會長澤田純表示，為重振日本一度強盛的半導體產業，需採取利基市場策略切入晶片製造業，取代從規...

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

韓國媒體報導，韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）已經在10月與輝達（NVIDIA）就下一代高頻寬記憶體4（HB...

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

美國研究團隊表示，已在一座商業晶圓廠製造出首個單晶層堆疊型（monolithic）3D晶片，相較於傳統覆晶封裝晶片，表現...

通膨受控 歐洲央行料將連續第4次會議維持利率不變

鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。