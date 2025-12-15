美股早盤／三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃 股價揚升4.9%

美股15日早盤三大指數開盤齊漲，但隨後震盪走低。道瓊工業指數15日早盤下跌57點，或0.1%；標普500也跌0.1%，那斯達克指數則挫0.4%；費城半導體指數則是平盤；台積電ADR遊走在平盤之下。

美國政府預計將在16日發布11月非農就業數據和10月零售銷售數據，11月消費者物價指數（CPI）數據則預計在18日出爐。

市場交易員期待這些數據能填補美國聯邦政府關門所留下的空白，以便他們建構對經濟和利率的展望。花旗集團已加入看好美股明年展望的行列，摩根士丹利則預估非農就業數據將帶給市場進一步提振。

經濟學家預期，非農就業人口將增加5萬人，失業率則為4.5%，構成一個疲軟、但非快速惡化的勞動市場。

此外，交易員本周也對明年聯準會（Fed）主席人選變得更加清晰，一則報導指出，美國總統表示，他已將人選縮小到前Fed理事華許或美國國家經濟顧問哈塞特兩人。

對鴿派Fed主席的預期已提高對明年降息的期待，儘管通膨率仍高於2%目標，其他已開發市場的物價壓力也推升升息預期。

個股方面，特斯拉一度跳漲4.9%，因該公司正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車Robotaxi。聲請破產保護的iRobot則暴跌74%。