馬元躍最強亞幣 後市看漲

東南亞兩大貨幣近來表現強勢，泰銖匯率15日一度升至四年多來最高，這讓本周將舉行政策會議的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬元則是今年來表現最好的亞幣，且一些策略師預期，在AI題材帶動下，馬元升勢將延續至2026年。

泰國央行15日緊縮黃金交易商的外匯遠期交易規定，因泰銖兌美元升至31.523，創2021年6月以來最強水準。泰銖持續走強，迫使泰國央行在本周三的會議面臨更大壓力，可能需要釋出進一步寬鬆的訊號，因為泰國出口商正面臨美國新關稅帶來的額外衝擊。儘管官方已設法削弱國內購買黃金對泰銖的影響，但目前正值旅遊旺季，為泰銖匯價帶來另一股升值動能。

不過，泰銖的升勢可能因泰柬邊境衝突而降溫。泰國預定明年初舉行國會大選，政治風險也可能對匯率造成壓力。

在美元走弱的背景下，根據彭博資訊的亞幣即期報酬排行，今年來泰銖升值約8%，但排行居次，冠軍則是馬元，兌美元強升逾9%；新台幣升值約4.78%，排第四。

策略師指出，大馬挾持AI基礎建設題材、與全球科技供應鏈的深度連結、正向的經濟成長前景，以及政府持續推動財政整頓政策，皆對馬元走勢有利。此外，馬國央行明年政策可能維持穩定，也提供進一步支撐。