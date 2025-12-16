下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎暗示川普雖然是眾多值得被諮詢的人之一，但最終也只是提供建議。

這位川普的首席經濟顧問，14日在CBS的「面對全國」節目上說，「我幾乎每天都會和他談論幾乎所有事情」，川普「對我們應採取什麼行動，有著非常堅定且有充分依據的觀點」，「但歸根結底，Fed的職責是保持獨立性，與Fed理事會和聯邦公開市場委員會（FOMC）成員合作，就利率水位達成共識」。

當被問到川普的聲音是否會與Fed理事會成員擁有「同等份量」時，哈塞特回答說：「不，不…他沒有任何份量。」「他的意見只有在有道理、有數據支持的情況下才重要。」

他認為央行決策者可以自由地拒絕川普的意見，並朝不同的方向投票。