下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性
身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎暗示川普雖然是眾多值得被諮詢的人之一，但最終也只是提供建議。
這位川普的首席經濟顧問，14日在CBS的「面對全國」節目上說，「我幾乎每天都會和他談論幾乎所有事情」，川普「對我們應採取什麼行動，有著非常堅定且有充分依據的觀點」，「但歸根結底，Fed的職責是保持獨立性，與Fed理事會和聯邦公開市場委員會（FOMC）成員合作，就利率水位達成共識」。
當被問到川普的聲音是否會與Fed理事會成員擁有「同等份量」時，哈塞特回答說：「不，不…他沒有任何份量。」「他的意見只有在有道理、有數據支持的情況下才重要。」
他認為央行決策者可以自由地拒絕川普的意見，並朝不同的方向投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言