快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎暗示川普雖然是眾多值得被諮詢的人之一，但最終也只是提供建議。

這位川普的首席經濟顧問，14日在CBS的「面對全國」節目上說，「我幾乎每天都會和他談論幾乎所有事情」，川普「對我們應採取什麼行動，有著非常堅定且有充分依據的觀點」，「但歸根結底，Fed的職責是保持獨立性，與Fed理事會和聯邦公開市場委員會（FOMC）成員合作，就利率水位達成共識」。

當被問到川普的聲音是否會與Fed理事會成員擁有「同等份量」時，哈塞特回答說：「不，不…他沒有任何份量。」「他的意見只有在有道理、有數據支持的情況下才重要。」

他認為央行決策者可以自由地拒絕川普的意見，並朝不同的方向投票。

川普 Fed

延伸閱讀

「保護台灣利他利己」 美國學者余茂春解析美歐日澳對台新看法

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

遭川普不留情面砲轟 歐盟為了這個國家不敢反擊

川普新國安戰略 日方憂心不同調

相關新聞

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，...

掃地機器人始祖 iRobot 破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。