銅價漲不停 明年還會攀高 花旗預期第2季站上1.5萬美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
國際銅價今年來持續大漲，屢創歷史新高。路透
國際銅價今年來持續大漲，屢創歷史新高，反映供給遭遇亂流及美國關稅憂慮大幅推升需求，這波漲勢預料將延續至2026年。花旗預期銅價明年第2季可能站上每公噸1.5萬美元，意味還有3%上漲空間。

倫敦金屬交易所（LME）銅三個月期貨價格12日收跌3%，報每公噸1萬1,515美元，但今年來仍大漲31%，而且盤中一度漲至每公噸1萬1,952美元，再創歷史新高；現貨價格12日盤中最高漲至每公噸1萬1,915美元，也改寫新猷。

專家指出，銅價最新一波漲勢由關稅憂慮驅動，市場擔心華府2027年起可能對精煉銅進口課徵關稅。StoneX提供的數據顯示，今年流入美國的精鍊銅已大增約65萬公噸，帶動美國銅庫存增至約75萬公噸。StoneX資深金屬分析師斯科特格雷（Natalie Scott-Gray）表示，由於美國銅價高於其他地區，交易商把銅大舉搬運至美國的誘因很強。

礦坑持續受到擾亂已削弱未來供給成長預期，也支撐銅價漲勢。德意志銀行彙編的數據顯示，過去一周數家大型銅生產商已提供最新產量預估，2026年銅產量預測總計下修約30萬公噸。德銀預期，銅價和銅市吃緊程度將在2026年上半年觸頂。

展望未來，花旗預期供給受限和套利機會促使美國持續「囤積」，將導致銅供不應求，這可能帶動銅價進一步大漲，另一個支撐銅價繼續勁揚的利多是能源轉型和人工智慧（AI）領域引領的需求轉強。花旗預估銅價2026年初將觸及每公噸1.3萬美元，明年第2季甚至可能衝上每公噸1.5萬美元。

Avatar Commodities執行長格拉斯（Andrew Glass）也預期銅價將觸及「平流層」新高，特別是在美國囤積實體銅持續侵蝕國際供給的情況下。荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師曼西（Ewa Manthey）預估銅價明年第2季上看每公噸1.2萬美元，認為銅價上漲將擠壓能源密集產業利潤。

澳盛集團（ANZ）以馬丁（Brian Martin）為首的分析師同樣看多銅價，預期2026年銅市供給短缺將進一步惡化。

這些分析師說：「儘管全球經濟令人感到憂心，中國大陸經濟成長也降溫，銅需求仍持續高於預期。」

銅價 美國 分析師

