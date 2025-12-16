中東油市疲弱 拖累期貨
中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。
市場主要指標之一是阿布達比墨班級（Murban）原油對布蘭特原油的溢價幅度，已降到10月初以來最低，而杜拜基準原油價格對布蘭特原油的折價幅度則擴大到七周來高點，都顯示市場擔心中東原油供給量將超過亞洲煉油廠的需求。
今年布蘭特原油呈現連續第三年下跌，因為市場預期全球將供過於求的憂慮，壓倒對地緣衝突的關切，而且沙烏地阿拉伯等亞洲石油產國也與美國同步增產。
ING集團商品策略主管帕特森表示，「石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）恢復產量的速度比預期更快， 因此2026年油市過剩量將擴大，而且預料其他產油國明年產量也將穩健增加」。
ING預測2026年全球石油每日供給量將增加210萬桶，而需求量將只增加80萬桶，IEA預測明年每日供給過剩量將達380萬桶。
