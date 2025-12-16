快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

中東油市疲弱 拖累期貨

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

市場主要指標之一是阿布達比墨班級（Murban）原油對布蘭特原油的溢價幅度，已降到10月初以來最低，而杜拜基準原油價格對布蘭特原油的折價幅度則擴大到七周來高點，都顯示市場擔心中東原油供給量將超過亞洲煉油廠的需求。

今年布蘭特原油呈現連續第三年下跌，因為市場預期全球將供過於求的憂慮，壓倒對地緣衝突的關切，而且沙烏地阿拉伯等亞洲石油產國也與美國同步增產。

ING集團商品策略主管帕特森表示，「石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）恢復產量的速度比預期更快， 因此2026年油市過剩量將擴大，而且預料其他產油國明年產量也將穩健增加」。

ING預測2026年全球石油每日供給量將增加210萬桶，而需求量將只增加80萬桶，IEA預測明年每日供給過剩量將達380萬桶。

中東 東石 美國

延伸閱讀

台指期 明年樂觀看待

川普扣押委內瑞拉油輪！美軍持槍攻堅畫面曝 委國怒批「國際海盜」

與期貨共創Future／陳彥良：善用知識 突破困境

期貨選擇權課程 開班

相關新聞

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，...

掃地機器人始祖 iRobot 破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。