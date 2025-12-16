意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，給SpaceX的星鏈（Starlink）衛星，並預料未來兩年出貨量有望倍增。

路透報導，意法半導體的微控制器與數位積體電路部門總裁艾瓦薩尼在受訪時表示，過去十年的衛星地面接收站數量，可能在未來兩年翻倍，但未給出具體目標。他預料，許多低軌衛星公司業者，也會採用星鏈地面站的天線晶片。

意法半導體與馬斯克的SpaceX，大約從2015年開始合作，至今已出貨50億個以上的射頻天線晶片給SpaceX。太空合約高速成長，成了意法半導體特殊晶片業務的一大推手。而星鏈已在逾150個市場運作，擁有約800萬名用戶。

航太產業從政府主導，轉為由民間企業帶動，參與公司包括SpaceX、歐洲通信衛星公司（Eutelsat）的OneWeb、亞馬遜籌劃中的Leo等。