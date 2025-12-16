快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

意法半導體衝星鏈晶片

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，給SpaceX的星鏈（Starlink）衛星，並預料未來兩年出貨量有望倍增。

路透報導，意法半導體的微控制器與數位積體電路部門總裁艾瓦薩尼在受訪時表示，過去十年的衛星地面接收站數量，可能在未來兩年翻倍，但未給出具體目標。他預料，許多低軌衛星公司業者，也會採用星鏈地面站的天線晶片。

意法半導體與馬斯克的SpaceX，大約從2015年開始合作，至今已出貨50億個以上的射頻天線晶片給SpaceX。太空合約高速成長，成了意法半導體特殊晶片業務的一大推手。而星鏈已在逾150個市場運作，擁有約800萬名用戶。

航太產業從政府主導，轉為由民間企業帶動，參與公司包括SpaceX、歐洲通信衛星公司（Eutelsat）的OneWeb、亞馬遜籌劃中的Leo等。

半導體 衛星 SpaceX

延伸閱讀

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

SpaceX IPO 點火！太空衛星族群逆勢升空 元晶領3檔一起亮燈

H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

相關新聞

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，...

掃地機器人始祖 iRobot 破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。