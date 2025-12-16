特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，提供載客服務。

BusinessInsider報導，一名X用戶周日（14日）貼出一段車內無人的Model Y在德州奧斯丁路上行駛的影片，連安全監控員都沒有。特斯拉6月在奧斯丁推出自駕計程車服務，一向都有名監控員坐在副駕駛座，這段影片因此引起特斯拉關注者熱烈反應。

馬斯克同日稍晚在X上發文回應：「正在進行車內無人的測試」，表示特斯拉正在測試無真人安全操作員的自駕計程車。但這項測試看來尚未在付費乘客身上進行。

特斯拉人工智慧（AI）負責人艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）當日也發文說：「好戲登場！」

專門報導特斯拉動態的新聞網站Teslarati指出，馬斯克上周在xAI的「黑客松」透過視訊表示，特斯拉將在年底前移除真人安全監控。馬斯克說，「大約三周內，奧斯丁就會有無人的特斯拉自駕計程車，連副駕駛座也沒有」。