快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

特斯拉自駕小黃將上路

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，提供載客服務。

BusinessInsider報導，一名X用戶周日（14日）貼出一段車內無人的Model Y在德州奧斯丁路上行駛的影片，連安全監控員都沒有。特斯拉6月在奧斯丁推出自駕計程車服務，一向都有名監控員坐在副駕駛座，這段影片因此引起特斯拉關注者熱烈反應。

馬斯克同日稍晚在X上發文回應：「正在進行車內無人的測試」，表示特斯拉正在測試無真人安全操作員的自駕計程車。但這項測試看來尚未在付費乘客身上進行。

特斯拉人工智慧（AI）負責人艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）當日也發文說：「好戲登場！」

專門報導特斯拉動態的新聞網站Teslarati指出，馬斯克上周在xAI的「黑客松」透過視訊表示，特斯拉將在年底前移除真人安全監控。馬斯克說，「大約三周內，奧斯丁就會有無人的特斯拉自駕計程車，連副駕駛座也沒有」。

特斯拉 馬斯克 計程車

延伸閱讀

馬斯克開嗆打造核融合爐「超蠢」：太陽就是免費核融合反應爐

美超微奪單 曬CEO梁見後、馬斯克合照 台廠吃紅

SpaceX估值再超車OpenAI 馬斯克與奧特曼恩怨恐再加深

美超微總裁梁見後與馬斯克相見歡 為 xAI 建置 GB300 南俊與優群受惠

相關新聞

歐盟燃油車禁令 延期實施

消息傳出，歐盟執委會預期在16日宣布，原定2035年上路的新燃油車禁售令，將延後五年實施或無限期放寬，向德國、義大利和其...

下任 Fed 主席熱門人選 哈塞特挺央行獨立性

身為下任聯準會（Fed）主席最熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，即便他被川普任命，他仍將堅持央行的獨立性，似乎...

中東油市疲弱 拖累期貨

中東石油市場近周來走勢疲軟，主因市場人士擔憂中東石油供過於求，加上全球需求出現弱化信號，對原油期貨造成下壓。

意法半導體衝星鏈晶片

太空業務成長快速，意法半導體（STMicroelectronics）高層表示，過去十年來出貨了超過50億個射頻天線晶片，...

特斯拉自駕小黃將上路

馬斯克14日表示，特斯拉正在測試沒有安全監控員坐鎮的自駕計程車（Robotaxi），力拚年底前以完全沒人類駕駛員的情況，...

掃地機器人始祖 iRobot 破產

美國消費型機器人公司iRobot在14日聲請破產保護。這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。