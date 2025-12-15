2025德國對美出口大幅下滑 對中逆差將創新高

快訊

中央社／ 柏林15日專電

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）預估，2025年德國對美國出口大幅下滑，對中國貿易逆差將創新高。GTAI分析指出，美國關稅政策、美中市場需求疲軟，以及德國企業轉向中國在地生產為主因。

德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署今天發布貿易報告，根據聯邦統計局今年前9月外貿數據推估，德國2025年出口僅成長0.6%，總額約1.6兆歐元（約合新台幣56兆元）。

德國對最大出口市場美國的出口額，預估較2024年下滑7.3%。GTAI駐美專家羅德（Roland Rohde）指出，部分企業在美國關稅措施上路前提前出貨，使2025年前半年出口數據短暫上揚，但整體趨勢仍向下發展，全年跌幅可能擴大8%-9%。

羅德進一步說明，美國對鋼鐵與鋁材加徵關稅，加上國內工業、建築與農業等主要需求產業前景疲弱，皆對德國出口造成衝擊，相關壓力預料將延續至2026年。

德國核心製造業也面臨來自中國的競爭壓力，報告以機械製造為例，說明中國機械產品不僅具備明顯價格優勢，品質也快速提升，在部分亞洲市場的出口金額已是德國競爭對手10倍。

德國汽車產業2025年出口則將減少約3.2%，除中國市場需求疲弱外，中國電動車競爭也是主因。報告指出，亞洲成長型市場朝汽車電動化轉型，即意味「中國製造的電動車」需求上升，壓縮德國汽車出口空間。

德國2025年對中國總體出口將下滑約10%，GTAI中國問題專家歐特（Christina Otte）表示，越來越多德國企業落實在中國當地生產、就地供應市場（In China,For China）策略，以降低成本，也是對中出口劇烈下滑重要原因。

在進口端，德國也對中國的依賴持續加深。報告預估，德國2025年進口將年增4.4%，達1.4兆歐元（約新台幣49兆元），其中自中國進口額年增7.2%，中國穩居德國最大商品供應國。

隨著出口下滑、進口持續擴大，德國對中國的貿易逆差將攀升至約870億歐元，GTAI預估對中貿易逆差將創歷史新高。

相較之下，歐盟市場對德國出口重要性日增。報告指出，德國2025年對多個歐盟成員國出口大幅增長，其中以西班牙、波蘭與奧地利表現最為亮眼，出口額年增率分別達8.5%、5.8%與7.6%。

報告分析，受惠於西班牙經濟成長，以及波蘭基礎建設與投資需求增加，歐盟內部市場在美中需求放緩背景下，為德國出口提供穩定支撐。

