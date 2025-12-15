馬斯克開嗆打造核融合爐「超蠢」：太陽就是免費核融合反應爐

核融合被視為清潔能源的「聖杯」，外界投資日增，但億萬富豪馬斯克說，太陽就是免費的核融合反應爐，無須浪費錢在地球打造核融合爐。

馬斯克14日在X平台發文寫道，「太陽是巨大的免費核融合爐」，足以滿足地球的能源需求，「在地球打造小型的核融合爐超蠢」。他同時表示，「就算燒掉四顆木星」，太陽系產生的能量，依舊100%出自太陽。他呼籲核融合業者承認，這只是他們心愛的科學試驗，別再浪費錢研發。

The Sun is an enormous, free fusion reactor in the sky. It is super dumb to make tiny fusion reactors on Earth.



Even if you burned 4 Jupiters, the Sun would still round up to 100% of all power that will ever be produced in the solar system!!



近來矽谷科技大廠紛紛支持核融合技術，美國核融合新創公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）宣布，募得8.63億美元，投資者之一是晶片巨擘輝達。電價高漲下，新發電來源備受關注，美國能源資訊局資料顯示，美國電價從2022年起，漲幅超越通膨，平均攀升13%。

馬斯克批評核融合不是頭一遭，他2023年接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）訪問時說，能用100英里（161公里）x100英里的太陽能板，供電給整個美國。他說，這麼做不難，而且非常可行，太陽每秒鐘把逾400萬噸的質量轉為能量，可從太陽能板產生電力、存放在電池內，這樣一來，24小時都有電可用。

馬斯克旗下的特斯拉，有住宅與商用太陽能板業務，並有電池儲能部門。根據財報，特斯拉上季儲能營收成長44%，占公司整體營收的12%。