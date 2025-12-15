澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 歐洲軍工類股挫跌

在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱他願意放棄加入北約以換取美歐安全保障後，歐洲多家國防公司股價今天挫跌。

美國財經媒體CNBC報導，澤倫斯基上週末表示，烏克蘭準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的長期目標，以換取其他安全保障來抵禦俄羅斯。基於部分北約成員國反對，烏克蘭加入北約可行性不高。

據報導，截至倫敦時間上午11時30分，德國最大武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）股價下跌逾2.5%。德國感測器大廠亨索德（Hensoldt）早盤股價下挫2.2%。

德國戰車製造商倫克（Renk）股價下滑1.9%。瑞典航太及防衛公司紳寶集團（Saab）挫跌1.7%。