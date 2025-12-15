聽新聞
0:00 / 0:00
澤倫斯基願放棄烏克蘭加入北約 歐洲軍工類股挫跌
在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱他願意放棄加入北約以換取美歐安全保障後，歐洲多家國防公司股價今天挫跌。
美國財經媒體CNBC報導，澤倫斯基上週末表示，烏克蘭準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的長期目標，以換取其他安全保障來抵禦俄羅斯。基於部分北約成員國反對，烏克蘭加入北約可行性不高。
據報導，截至倫敦時間上午11時30分，德國最大武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）股價下跌逾2.5%。德國感測器大廠亨索德（Hensoldt）早盤股價下挫2.2%。
德國戰車製造商倫克（Renk）股價下滑1.9%。瑞典航太及防衛公司紳寶集團（Saab）挫跌1.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言