NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

日本電信電話株式會社（NTT）會長澤田純表示，為重振日本一度強盛的半導體產業，需採取利基市場策略切入晶片製造業，取代從規模、價格方面與台積電和三星電子等對手競爭。

日本在1980年代是全球半導體大國之一，後來由台灣和韓國業者取代。澤田純告訴路透社，過去日本追求低成本和高產量導致失去競爭優勢，現在必須避免重蹈覆轍。

澤田純上週受訪時說道：「以規模經濟而言，我們難以匹敵台積電或三星電子。我們應聚焦於多樣化少量生產。」他是指部分晶片業者採取少量生產多種高度專業化半導體這項策略，藉此在利基產品市場取得優勢。

日本重振半導體產業的計畫，與華府確保供應鏈穩定以因應中國科技快速崛起的目標一致。

NTT是投資日本半導體製造商Rapidus的其中一家大型企業。

Rapidus成立於2022年，是日本政府去年公布650億美元強化半導體與人工智慧（AI）計畫的扶植對象之一，預計2027年起量產先進半導體。

澤田純也說，NTT期盼Rapidus能採用該公司的IOWN全光網路技術。這項技術利用光傳輸數據，速度比現行主流技術更快，且耗能更低。