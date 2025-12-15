快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

中央社／ 東京15日綜合外電報導
台積電。歐新社
台積電。歐新社

日本電信電話株式會社（NTT）會長澤田純表示，為重振日本一度強盛的半導體產業，需採取利基市場策略切入晶片製造業，取代從規模、價格方面與台積電和三星電子等對手競爭。

日本在1980年代是全球半導體大國之一，後來由台灣和韓國業者取代。澤田純告訴路透社，過去日本追求低成本和高產量導致失去競爭優勢，現在必須避免重蹈覆轍。

澤田純上週受訪時說道：「以規模經濟而言，我們難以匹敵台積電或三星電子。我們應聚焦於多樣化少量生產。」他是指部分晶片業者採取少量生產多種高度專業化半導體這項策略，藉此在利基產品市場取得優勢。

日本重振半導體產業的計畫，與華府確保供應鏈穩定以因應中國科技快速崛起的目標一致。

NTT是投資日本半導體製造商Rapidus的其中一家大型企業。

Rapidus成立於2022年，是日本政府去年公布650億美元強化半導體與人工智慧（AI）計畫的扶植對象之一，預計2027年起量產先進半導體。

澤田純也說，NTT期盼Rapidus能採用該公司的IOWN全光網路技術。這項技術利用光傳輸數據，速度比現行主流技術更快，且耗能更低。

半導體 日本 規模

延伸閱讀

雲門舞集重返日本舞台 鄭宗龍「波」橫濱首演

日本福島縣訪汐止區金龍國小 雙方國際教育交流熱絡

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

岩崎茂遭陸制裁後 日外相重申日中聯合聲明「尊重中國對台立場」

相關新聞

NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

日本電信電話株式會社（NTT）會長澤田純表示，為重振日本一度強盛的半導體產業，需採取利基市場策略切入晶片製造業，取代從規...

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

美國研究團隊表示，已在一座商業晶圓廠製造出首個單晶層堆疊型（monolithic）3D晶片，相較於傳統覆晶封裝晶片，表現...

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

韓國媒體報導，韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）已經在10月與輝達（NVIDIA）就下一代高頻寬記憶體4（HB...

通膨受控 歐洲央行料將連續第4次會議維持利率不變

鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不...

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

根據知情人士透露，日本銀行（央行）官員最快可能從下個月開始出售央行手上大量持有的指數股票型基金（ETF）。這項出脫ETF...

今年最強亞幣出爐！馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

兩大東南亞貨幣近來表現強勢，泰銖匯率升值至四年多來最高，這讓本周即將決策的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬來西亞貨幣馬元則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。