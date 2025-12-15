快訊

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

中央社／ 首爾15日專電
SK海力士。路透
韓國媒體報導，韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）已經在10月與輝達（NVIDIA）就下一代高頻寬記憶體4（HBM4）晶片的供應貨量完成協商，已經投入量產。

韓媒先驅經濟（Herald Business）今天報導，稱SK海力士事實上已經投入HBM4量產，並提供顧客大量有償樣品，較原本預期的明年開始銷售提前，也比近期才完成內部認證流程的三星電子提前3到4個月。

SK海力士今年9月表示已完成HBM4晶片的內部認證流程，並為客戶建立生產系統，預計在今年下半年完成12層HBM4的量產準備。

報導指出，SK海力士已向客戶有償提供2到3萬個HBM4晶片樣品，實際上已經跨越驗證階段，來到使用在實際產品上的商業交易階段。

根據市調機構Counterpoint Research調查，SK海力士在今年第3季全球HBM市場占有率為58%，配合輝達即將推出的Rubin晶片，預期明年HBM4產量將大幅提升。

三星電子也緊追其後，朝鮮日報報導，三星電子與輝達的供應協商已經進入最後階段，且在輝達所需的HBM4晶片供應上占比將達30%以上，僅次於占比預計將近7成的SK海力士，美光（Micron）供貨占比將降至10%以下。

相關新聞

NTT會長：日本晶片業難敵台積電、三星 需採利基策略

日本電信電話株式會社（NTT）會長澤田純表示，為重振日本一度強盛的半導體產業，需採取利基市場策略切入晶片製造業，取代從規...

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

美國研究團隊表示，已在一座商業晶圓廠製造出首個單晶層堆疊型（monolithic）3D晶片，相較於傳統覆晶封裝晶片，表現...

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

韓國媒體報導，韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）已經在10月與輝達（NVIDIA）就下一代高頻寬記憶體4（HB...

通膨受控 歐洲央行料將連續第4次會議維持利率不變

鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不...

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

根據知情人士透露，日本銀行（央行）官員最快可能從下個月開始出售央行手上大量持有的指數股票型基金（ETF）。這項出脫ETF...

今年最強亞幣出爐！馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

兩大東南亞貨幣近來表現強勢，泰銖匯率升值至四年多來最高，這讓本周即將決策的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬來西亞貨幣馬元則...

