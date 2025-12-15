快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國半導體公司天水科技（SkyWater Technology）無塵室。路透
美國半導體公司天水科技（SkyWater Technology）無塵室。路透

美國研究團隊表示，已在一座商業晶圓廠製造出首個單晶層堆疊型（monolithic）3D晶片，相較於傳統覆晶封裝晶片，表現大幅精進，能效可望提升高達1,000倍。

科技媒體Tom's Hardware報導，這款3D晶片的原型由史丹福、卡內基美隆（Carnegie Mellon）、賓州大學和麻省理工學院（MIT）工程師開發，與半導體公司天水科技（SkyWater Technology）合作製造。該團隊在本月上旬的IEDM 2025大會上發表研究成果。

有別於傳統2D設計，這款晶片以單一、連續製程，將記憶體與邏輯晶片直接堆疊。研究人員採低溫製程在同一片晶圓上逐層疊加器件層，避免損壞底層電路，最終形成能縮短記憶體單元與運算單元間數據傳輸路徑的高密度垂直互連網絡。

原型在天水的八吋晶圓生產線、利用90奈米到130奈米成熟製程製造。該堆疊結構整合傳統矽基CMOS邏輯電路、電阻式隨機存取記憶體（RRAM）層，以及奈米碳管場效電晶體（CNTFET） ，整體製程的熱預算控制在大約攝氏415度以內。團隊指出，早期硬體測試顯示，在相似的延遲和資源消耗量下，這款晶片的數據吞吐量比2D實作高約四倍。

研究人員模擬更高的堆疊結構發現，當增加記憶體和運算層，在AI類型的工作負載下（如Meta的Llama架構模型），效能可提升多達12倍。團隊進一步主張，透過持續擴大垂直整合、而非縮小電晶體尺寸，這個架構最終可望將能耗延遲乘積（Energy Delay Product）這項衡量速度與效率的能效綜合指標，提升100至1,000倍。

研究團隊強調，儘管學術型實驗室過去曾經展示實驗性3D晶片，這次有所不同，因為是在商業晶圓廠製造，而非客製化的研究環境。參與這項計畫的天水高層認為，這證明了單晶層堆疊型3D晶片可轉移至本土製造，而非限於大學的無塵室。

製程 晶圓 晶片

延伸閱讀

H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

摩爾線程 打通陸產GPU產業閉環

聯發科下一戰 搶Google高含金訂單…博通警鈴大作

智慧經營／鴻勁精密董事長謝旼達 客製化調校 掌握優勢

相關新聞

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

美國研究團隊表示，已在一座商業晶圓廠製造出首個單晶層堆疊型（monolithic）3D晶片，相較於傳統覆晶封裝晶片，表現...

通膨受控 歐洲央行料將連續第4次會議維持利率不變

鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不...

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

根據知情人士透露，日本銀行（央行）官員最快可能從下個月開始出售央行手上大量持有的指數股票型基金（ETF）。這項出脫ETF...

今年最強亞幣出爐！馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

兩大東南亞貨幣近來表現強勢，泰銖匯率升值至四年多來最高，這讓本周即將決策的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬來西亞貨幣馬元則...

AI需求不是假的！甲骨文近三個月敲定1,500億美元資料中心租賃承諾

根據報導，甲骨文（Oracle）在截至11月的三個月內，已新敲定約1,500億美元的資料中心租賃承諾。這顯示，甲骨文正在...

亞洲晶片股隨費半大跌 專家怎麼看？

受博通（Broadcom）展望令人失望，加上甲骨文（Oracle）部分延後為 OpenAI 興建的資料中心的影響，亞洲晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。