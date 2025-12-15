快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

科技股疑慮再起 亞股隨美股跌勢普遍收低

中央社／ 香港15日綜合外電報導

隨著兩家大型科技企業公布疲軟財報，市場對人工智慧（AI）題材帶動的科技股漲勢再度浮現疑慮，質疑大量資金投入AI是否明智，亞洲股市今天跟隨華爾街股市跌勢普遍收低。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）上週決議連續第3度降息後，市場交易員暫將目光從貨幣政策轉向其他焦點。不過，未來幾天將公布的美國重要經濟數據，包括就業與通膨，仍可能左右聯準會下月會議的決策方向，市場高度關注。

全球股市過去兩年在科技股領軍下大幅上漲，各大企業積極投資與AI相關的一切，晶片巨擘輝達（Nvidia）更於10月成為全球首家市值突破5兆美元的公司。

然而，近來投資人憂心科技股估值過高，且AI投資回收恐需一段時間，甚至未必能帶來回報，科技股面臨壓力。

上週，甲骨文（Oracle）與博通（Broadcom）公布令人失望的財報，進一步加深市場疑慮。美股標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數12日雙雙跌逾1%，亞洲股市今天也在科技股跌勢拖累下走低。

東京、首爾、台北與香港股市今天跌幅皆逾1%；雪梨、新加坡股市也出現明顯賣壓。相較之下，馬尼拉小幅上揚，威靈頓股市則近乎持平。

科技股 美國 指數

延伸閱讀

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

科技股領跌、台股早盤挫逾400點失守28K 台積電跌30元開1,450元

AI與半導體全面倒地…費半大跌逾5％！台股今將「震撼教育」市場憂開盤不好過

就怕AI倒債潮？科技公司CDS交易量飆升90% 投資人瘋搶避險王牌

相關新聞

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

美國研究團隊表示，已在一座商業晶圓廠製造出首個單晶層堆疊型（monolithic）3D晶片，相較於傳統覆晶封裝晶片，表現...

通膨受控 歐洲央行料將連續第4次會議維持利率不變

鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不...

日銀最快下月啟動83兆日圓ETF「慢慢出脫」計畫 恐耗時百年才能賣完

根據知情人士透露，日本銀行（央行）官員最快可能從下個月開始出售央行手上大量持有的指數股票型基金（ETF）。這項出脫ETF...

今年最強亞幣出爐！馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

兩大東南亞貨幣近來表現強勢，泰銖匯率升值至四年多來最高，這讓本周即將決策的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬來西亞貨幣馬元則...

AI需求不是假的！甲骨文近三個月敲定1,500億美元資料中心租賃承諾

根據報導，甲骨文（Oracle）在截至11月的三個月內，已新敲定約1,500億美元的資料中心租賃承諾。這顯示，甲骨文正在...

亞洲晶片股隨費半大跌 專家怎麼看？

受博通（Broadcom）展望令人失望，加上甲骨文（Oracle）部分延後為 OpenAI 興建的資料中心的影響，亞洲晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。