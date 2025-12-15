快訊

通膨受控 歐洲央行料將連續第4次會議維持利率不變

中央社／ 法蘭克福15日綜合外電報導
歐洲央行（ECB）。路透
鑒於近幾個月歐元區通貨膨脹率持穩於歐洲中央銀行（ECB）目標的2%左右，歐洲央行本週預料將連續第4次在政策會議維持利率不變。但同時有關利率走向的辯論正在升溫。

法新社報導，歐洲央行經過1年的連串升息行動後，今年7月以來一直將主要存款利率維持在2%。因為通膨情況顯示，歐洲對於美國總統川普（DonaldTrump）的猛烈關稅攻勢承受狀況比先前擔憂的要好。

儘管歐洲經濟成長微弱，但至少證明具一定韌性，歐元區第3季成長率已上修至0.3%。同時歐洲央行官員的發言也顯得更加樂觀。

不過，觀察家不認為這足以令歐洲央行決策官員在18日的會議採取利率行動，因為經濟環境不確定性仍高；川普飄忽不定的貿易政策及歐洲可能的回應，令央行官員保持警覺。

目前雖有若干因素預期會壓抑通膨，包括歐元走強、能源價格下跌及薪資成長趨緩；但若歐元區經濟保持韌性，加上德國陸續進行大規模政府投資，物價漲勢可能加快。

歐元區 通膨

