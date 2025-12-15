AI資本支出加持 星專家：新加坡經濟成長動能增強

快訊

中央社／ 新加坡15日專電

馬來亞銀行報告指出，受惠於AI資本支出等因素將支撐新加坡GDP明年穩健成長。經濟專家告訴中央社，新加坡與美中簽署自由貿易協定，強化作為企業布局的樞紐角色，而利率走低也可望帶動金融等領域活動升溫，為整體經濟成長提供動能。

根據馬來亞銀行（Maybank）最近發布經濟展望報告，由於人工智慧（AI）高額資本支出、利率回落以及營造業的蓬勃發展，將能支撐新加坡國內生產毛額（GDP）明年達到2.8%的穩健成長。

報告中提到，持續的AI資本支出推高了晶片、伺服器和其他電子零件的需求，帶動非石油電子產品出口（NODX）在9月和10月連續兩個月都成長超過3成。電子產品的轉口貿易在10月也較去年同期增51.8%，為批發零售業帶來強勁的支撐力道。

此外，今年前9個月電子產業在固定資產投資（FAI）中仍有主導地位，投資金額高達新幣31億元（約新台幣750億元），較去年同期增加40.2%；同一時期製造業和服務業的整體固定資產投資則下滑6.7%。

報告指出，美國科技龍頭企業計畫在2026年大幅增加資本支出，新加坡在全球AI供應鏈中的策略地位將更穩固。例如美光（Micron）先進封裝廠，以及聯華電子（UMC）廠房都預計在明年開始營運。

熟悉財經議題的新加坡資深媒體人陳士銘今天告訴中央社記者，新加坡憑藉穩定的營商環境、日益成熟的科技生態系統，以及政府一系列配套政策支持，正迅速崛起為全球AI與數位創新投資的首選目的地之一。

陳士銘指出，除了AI相關投資持續擴大之外，利率走低也可望帶動金融、財富管理及房地產等領域的活動升溫，進一步為整體經濟成長提供動能；隨著全球AI熱潮持續，預料到了2026年電子產品出口、相關投資以及科技服務活動都將進一步擴大，成為支撐新加坡經濟的重要引擎。

針對地緣政治風險，他則表示，在美中競爭加劇的背景下，新加坡同時與美中維持聯繫，且深度融入區域與全球供應鏈，被視為可進入兩大市場的雙向中轉地。此外，新加坡與美中簽署自由貿易協定，進一步強化作為企業布局市場的樞紐角色。

聯電斥資50億美元（約新台幣1566億元）在新加坡設22奈米製程新廠今年4月開幕。新加坡副總理顏金勇當時到場揭幕時表示，雙贏夥伴關係在全球競爭環境中格外重要，新加坡將持續對貿易投資與人才保持開放。聯電董事會2022年2月通過在新加坡Fab12i廠區擴建1座先進晶圓廠計畫，新廠將提供22奈米及28奈米製程，總投資金額50億美元。

