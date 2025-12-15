今年最強亞幣出爐！馬元泰銖強升逾8% 這國挾AI題材明年續俏

兩大東南亞貨幣近來表現強勢，泰銖匯率升值至四年多來最高，這讓本周即將決策的泰國央行面臨阻升泰銖的壓力；馬來西亞貨幣馬元則有望連續第二年成為表現最佳亞幣，一些策略師預期，在AI題材帶動下，馬元的升勢將延續至2026年。

在美元走弱的背景下，根據彭博資訊的亞幣即期報酬排行，馬元兌美元今年來強力升值逾9%，在亞幣中高居第一；泰銖升值約8%，報酬排行居次，新加坡幣星元位居第三，升值約5.7%。相較下，新台幣升值約4.78%，在報酬排行第五。

泰國央行周一（15日）緊縮黃金交易商的外匯遠期交易規定，因為泰銖兌美元升至31.523，創下自2021年6月以來最強水準。

泰銖持續走強，迫使泰國央行在本周三會議上面臨更大壓力，可能需要釋出進一步寬鬆的訊號，因為泰國出口商正面臨美國新關稅帶來的額外衝擊。儘管官方已設法削弱國內購買黃金對泰銖的影響，但目前正值旅遊旺季，為泰銖匯價帶來新的升值動能。

紐約梅隆銀行資深策略師魏坤崇（音譯）在客戶報告中表示：「在經濟成長疲弱、通膨降溫以及政治不確定性之下，我們認為泰銖過度升值並不受歡迎。泰銖走強是我們仍認為2026年存在降息風險的原因之一。」

不過，泰銖的升勢可能會因泰國與柬埔寨持續的邊境衝突而降溫。泰國預定明年初舉行國會大選，政治風險也可能對匯率造成壓力。

另一方面，馬元周一盤中又升值0.2%，報4.0887馬元兌1美元，今年累計升值逾9%。

策略師指出，大馬挾持AI基礎建設題材、與全球科技供應鏈的深度連結、正向的經濟成長前景，以及政府持續推動財政整頓政策，皆對馬元走勢有利。此外，馬國央行明年政策可能維持穩定，也提供進一步支撐。

新加坡銀行與三菱日聯銀行的策略師預期，馬元兌美元在明年底前將接近4.00水準。高盛則預測馬元將升值至3.95，若實現，將創下七年來新高。

新加坡銀行外匯策略師 Moh Siong Sim 表示：「在AI需求激增帶動強勁科技出口，以及外國直接投資持續流入、尤其是資料中心領域的支撐下，馬元有望在明年延續升勢。」

馬來西亞已崛起為亞洲資料中心建設樞紐，帶來新的經濟成長機會。根據央行數據，今年前九個月資料中心相關的出口服務金額激增至107億馬元（約26億美元），高於去年同期的12億馬元。