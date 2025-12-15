AI需求不是假的！甲骨文近三個月敲定1,500億美元資料中心租賃承諾

根據報導，甲骨文（Oracle）在截至11月的三個月內，已新敲定約1,500億美元的資料中心租賃承諾。這顯示，甲骨文正在為像是OpenAI這類已經與甲骨文談成的雲端服務合約做準備。

根據科技新聞網站The Information報導，甲骨文是在上周稍晚於提交給主管機關的文件中揭露上述資訊。

申報文件顯示，截至11月30日，甲骨文尚未列入資產負債表、但從現在起到2028會計年度開始生效的租賃承諾高達2,480億美元，而這些承諾「幾乎全部與資料中心及雲端運算量能安排相關」。相較下，甲骨文在8月31日時回報的新增租賃承諾為998億美元；而且在截至5月時，新增租賃承諾僅有434億美元。

另外，截至11月底，甲骨文的客戶合約承諾總額達5,230億美元，履約期間超過五年。甲骨文在證券文件中表示，其中10%預期將在未來12個月內認列為營收，另有65%會在接下來五年內認列為營收。