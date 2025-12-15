亞洲晶片股隨費半大跌 專家怎麼看？

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博通表示，目前 AI 產品訂單積壓達 730 億美元，將在未來六季陸續出貨，但此數字令部分投資人感到失望。路透

受博通（Broadcom）展望令人失望，加上甲骨文（Oracle）部分延後為 OpenAI 興建的資料中心的影響，亞洲晶片周一隨費城半導體指數走低 。

博通表示，目前 AI 產品訂單積壓達 730 億美元，將在未來六季陸續出貨，但此數字令部分投資人感到失望 。另外，據報導，甲骨文已將部分資料中心的完工日期從 2027 年延後至 2028 年 。

SK 海力士周一早盤股價一度重挫 6.3% 、三星電子跌 4% 。日本鎧俠（Kioxia）暴跌 8.1% 、軟銀集團（SoftBank）跌 7.6% 、愛德萬測試（Advantest）跌 6% 。

台股方面，京元電子（2449）跌 4.4% 、日月光投控（3711）跌 3.9% 、南亞科（2408）跌 3.7% 、鴻海（2317）跌 2.9% 、台積電（2330）跌 2.4% 。

華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（Ed Yardeni）說，投資人對 AI 實力的興奮感，已被會計問題、獲利和信用指標、競爭加劇、投資報酬率以及 AI 交易續航力的疑慮所取代 。「我們認為投資人最近的焦慮，只是大規模科技導入周期中的「消化不良」階段，而非好景不再」。

輝立證券研究主管Paul Chew也認為，市場對 AI 供應鏈的預期降溫反而是件好事。整個 AI 生態系從半導體、雲端基礎設施到大型語言模型（LLM），競爭正日趨白熱化。可喜的是，市場正對 AI 預期展現紀律 。

Asymmetric Advisors的Amir Anvarzadeh 表示，資料中心不動產集團 Fermi 傳出和大租戶出現提前終止合約的狀況，也打擊了市場信心 。他指出，美股上周五的賣壓，是市場對龐大支出計畫和獲利的容忍度正在下降，「AI 題材的信心看來要到明年才有可能好轉」 。

NH 投證Shawn Oh表示， 本周美光（Micron）財報「可能成為轉折點」。關鍵在於既有的論述能否重拾成長動能，也就是 AI 股能否在記憶體價格上漲和資本支出增加的帶動下，續創上漲走勢 。

