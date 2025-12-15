快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
多達68% 的執行長計劃在 2026 年進一步擴大 AI 支出。路透
多達68% 的執行長計劃在 2026 年進一步擴大 AI 支出。路透

全球大型企業執行長正全力投入人工智慧（AI），儘管投資尚未見到顯著回報 。

顧問公司 Teneo 對 350 多位上市公司執行長所做的年度調查顯示， 這一年來數兆美元的 AI 投資撐起全球市場和經濟之後，多達68% 的執行長計劃在 2026 年進一步擴大 AI 支出 。

受訪者坦承，目前回報已高過成本的 AI 計畫不到半數。他們反映 AI 在行銷與客戶服務方面的應用最為成功，AI 應用成效最顯著的領域集中在行銷和客服，但在資安、法務和人資等風險較高的領域，推動上仍面臨不小考驗 。

Teneo 同時訪問了約 400 位法人投資人，其中 53% 預料 AI 計畫將在六個月內開始產生投資回報 。相較之下，年營收達 100 億美元以上的大型企業執行長中，有高達 84% 認為回收期將超過六個月。

令人驚訝的是，67%的執行長認為，AI 將增加基層人力需求，另有58%認為，高階管理職位的人數也會隨之增加。

H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

路透引述兩名消息人士報導，中國大陸企業對輝達H200晶片需求強勁，訂單量遠超現有供應，輝達研擬增加產能。不過，路透提到，...

AI需求不是假的！甲骨文近三個月敲定1,500億美元資料中心租賃承諾

根據報導，甲骨文（Oracle）在截至11月的三個月內，已新敲定約1,500億美元的資料中心租賃承諾。這顯示，甲骨文正在...

亞洲晶片股隨費半大跌 專家怎麼看？

受博通（Broadcom）展望令人失望，加上甲骨文（Oracle）部分延後為 OpenAI 興建的資料中心的影響，亞洲晶...

企業執行長續押 AI投資回報參差仍不手軟

全球大型企業執行長正全力投入人工智慧（AI），儘管投資尚未見到顯著回報 。

震驚！「掃地機器人始祖」iRobot破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

美國消費型機器人公司iRobot在周日（14日）已經聲請破產，這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「...

簡立峰專欄／蘋果押注人形機器人 翻轉AI戰局的希望？

外界關注蘋果正積極研發人形機器人，隨著手機在AI應用設備上逐漸失去優勢，新的邊緣裝置戰場悄然形成。蘋果選擇人形機器人作為切入點，背後透露出哪些消費端策略與技術挑戰？在特斯拉的Optimus人形機器人與Google等競爭者的夾擊下，它能否找到自己的立足之地？

