企業執行長續押 AI投資回報參差仍不手軟

全球大型企業執行長正全力投入人工智慧（AI），儘管投資尚未見到顯著回報 。

顧問公司 Teneo 對 350 多位上市公司執行長所做的年度調查顯示， 這一年來數兆美元的 AI 投資撐起全球市場和經濟之後，多達68% 的執行長計劃在 2026 年進一步擴大 AI 支出 。

受訪者坦承，目前回報已高過成本的 AI 計畫不到半數。他們反映 AI 在行銷與客戶服務方面的應用最為成功，AI 應用成效最顯著的領域集中在行銷和客服，但在資安、法務和人資等風險較高的領域，推動上仍面臨不小考驗 。

Teneo 同時訪問了約 400 位法人投資人，其中 53% 預料 AI 計畫將在六個月內開始產生投資回報 。相較之下，年營收達 100 億美元以上的大型企業執行長中，有高達 84% 認為回收期將超過六個月。

令人驚訝的是，67%的執行長認為，AI 將增加基層人力需求，另有58%認為，高階管理職位的人數也會隨之增加。