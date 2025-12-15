快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

英國拒絕加密貨幣不肖業者 擬2027年10月新法上路

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

英國政府今天表示，針對加密貨幣公司的監管法規，預計從2027年10月啟動，這項「嚴謹且適度」的管理，要將「不法份子」拒於英國門外。

綜合路透社與法新社報導，英國財政部預定今天稍晚向國會提交法案，將現有金融監管範圍擴大到相關加密貨幣公司，目的在支持這項產業發展，同時保障消費者權益。

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）在聲明中指出：「將加密貨幣業納入監理範疇，是確保英國在數位時代持續保持世界領先金融中心地位的關鍵一步。」

李維茲又說，這項立法將為數百萬民眾帶來「強有力的消費者保護」，並「杜絕不肖業者進入英國市場」。

歐盟的加密資產市場規則（Markets in Cryptoassetsrules）已於2024年生效，美國則逐步制定自身的加密貨幣監管規則。

包括比特幣在內的數位代幣，近年來發生一連串爭議，加上爆發多起交易公司重大倒閉事件，讓監管機關日益加強審查。

韓國加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）涉自家公司倒閉相關詐欺罪，美國法院在本月11日判處他15年徒刑。這家公司的倒閉，讓投資人損失400億美元，並震撼全球加密貨幣市場。

英國 貨幣 美國

延伸閱讀

39歲男每天跑廁所20次「久蹲馬桶」被當作痔瘡 最終確診癌症末期

台中女陷加密貨幣詐騙 向人頭戶索償388.5萬 法官判只需賠2％理由曝

英國翁散步誤吞葉子竟遭罰一萬元 網友痛批執法過當

英國博物館600多件文物失竊 警方追查4名涉案男子

相關新聞

H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

路透引述兩名消息人士報導，中國大陸企業對輝達H200晶片需求強勁，訂單量遠超現有供應，輝達研擬增加產能。不過，路透提到，...

AI需求不是假的！甲骨文近三個月敲定1,500億美元資料中心租賃承諾

根據報導，甲骨文（Oracle）在截至11月的三個月內，已新敲定約1,500億美元的資料中心租賃承諾。這顯示，甲骨文正在...

亞洲晶片股隨費半大跌 專家怎麼看？

受博通（Broadcom）展望令人失望，加上甲骨文（Oracle）部分延後為 OpenAI 興建的資料中心的影響，亞洲晶...

企業執行長續押 AI投資回報參差仍不手軟

全球大型企業執行長正全力投入人工智慧（AI），儘管投資尚未見到顯著回報 。

震驚！「掃地機器人始祖」iRobot破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

美國消費型機器人公司iRobot在周日（14日）已經聲請破產，這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「...

簡立峰專欄／蘋果押注人形機器人 翻轉AI戰局的希望？

外界關注蘋果正積極研發人形機器人，隨著手機在AI應用設備上逐漸失去優勢，新的邊緣裝置戰場悄然形成。蘋果選擇人形機器人作為切入點，背後透露出哪些消費端策略與技術挑戰？在特斯拉的Optimus人形機器人與Google等競爭者的夾擊下，它能否找到自己的立足之地？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。