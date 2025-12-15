H200晶片好香！路透：陸企需求強「輝達擬增產」但仍有2不確定

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普上周宣布允許輝達向中國企業出售H200晶片。路透
路透引述兩名消息人士報導，中國大陸企業對輝達H200晶片需求強勁，訂單量遠超現有供應，輝達研擬增加產能。不過，路透提到，目前中國政府尚未批准採購，輝達增產量能也仍未確定。

輝達發言人在路透報導後聲明表示：「公司正管理供應鏈，以確保在取得許可的前提下，向中國授權客戶銷售H200，不會影響我們對美國客戶的供應能力。」

消息人士指出，輝達已向中國客戶說明目前供應狀況，但並未透露具體數量。

美國總統川普上周宣布允許輝達向中國企業出售H200晶片，隨後傳出阿里巴巴、字節跳動等中企巨頭積極向輝達洽購H200消息。

不過，H200進入中國市場仍存在不確定性。一來中國政府尚未批准任何採購，二來目前H200產量仍非常有限，因輝達正專攻最先進的Blackwell系列與即將推出的Rubin系列產品，同時要和谷歌母公司Alphabet競爭台積電有限的先進晶片產能。

路透先前引述消息人士，中國官員10日曾召開緊急會議，研議是否允許進口H200，且提議要求每一筆H200採購必須搭配一定比例的國產晶片。

中國工信部（MIIT）未立即回應置評。

台積電拒絕針對特定客戶的產能配置提供評論，僅表示可參考董事長魏哲家近期就AI需求大增下的產能規畫所作說明。

