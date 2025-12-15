震驚！「掃地機器人始祖」iRobot破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國消費型機器人公司iRobot在周日（14日）已經聲請破產。美聯社

美國消費型機器人公司iRobot在周日（14日）已經聲請破產，這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，在曾經輝煌並經營35年後，終究不敵市場激烈競爭的衝擊。

iRobot擁有知名掃地機器人品牌Roomba。根據新聞稿，總部位於麻薩諸塞州的iRobot於14日在德拉瓦州地方法院依據破產法第11章聲請破產保護。此前，iRobot已達成一項重整支援協議，將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其全資子公司杉川（香港）有限公司。

依照重整方案，吸塵器製造商杉川機器人將取得iRobot重整後公司100%的股權，後者的普通股在擬議的第 11章計畫下將被勾銷，代表股票價值歸零。

iRobot在聲明中表示，這項重整計畫將讓公司繼續以「持續經營」的狀態運作，並且在受法院監督的過程中，繼續履行對員工的承諾，並按時全額支付對供應商及其他債權人的應付款項。

iRobot執行長柯漢（Gary Cohen）在聲明中指出：「今天的公告代表著確保iRobot長期未來的一個關鍵里程碑。」

iRobot多年來獲利下滑，去年12月曾警告公司可能破產。當時，杉川機器人公司從美國投資公司凱雷集團（Carlyle Group）手中收購iRobot相當大一部分債務，而iRobot也表示正在協商取得新資金並解決未償債務。

iRobot是在1990年由三位麻省理工學院（MIT）工程師創立，公司早期相當成功，累計銷售超過5,000萬台機器人，但自2021年起，獲利開始下滑，原因是受到供應鏈逆風因素及競爭加劇影響。

電商巨擘亞馬遜在2022年曾宣布，將以17億美元價碼的全現金交易收購iRobot，但礙於監管疑慮，這樁交易案最終告吹。

iRobot旗下擁有掃地機器人品牌Roomba。美聯社

