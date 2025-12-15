就怕AI倒債潮？科技公司CDS交易量飆升90% 投資人瘋搶避險王牌

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
甲骨文（Oracle）上周財報未能達到投資人高度期待，再度引發科技股拋售。路透

隨著市場日益擔心AI熱潮最終演變成泡沫破裂，投資人正尋找方法來保護投資組合，帶動那些在公司發生違約時會提供給付的金融產品交易量激增。

英國金融時報報導，根據結算機構DTCC的數據，自9月初以來，與幾家美國科技公司連動的「信用違約交換（CDS）」交易量已飆升90%。

擴大使用這類策略，凸顯一些投資人對科技公司為了建設AI基礎設施而大量發行債券、但可能需要多年才能產生回報的情況，深感不安。

這波對企業違約風險避險的熱潮，發生在華爾街科技股賣壓再起之際。上周，軟體公司甲骨文（Oracle）與晶片大廠博通（Broadcom）的財報未能達到投資人高度期待，再度引發科技股拋售。甲骨文的CDS每周交易量今年已暴增逾兩倍，投資人要買進這種衍生品的價格也飆漲到2009年來最高。

近幾個月來，與AI熱潮相關的企業，出現債券與股價劇烈震盪的情勢，因為交易人士仔細檢視財報，並爭辯來自OpenAI、Google、Anthropic等公司彼此競爭的AI產品，將如何影響晶片與資料中心的需求。

甲骨文、AI資料中心營運業者CoreWeave的CDS交易量尤其激增。這兩家公司正舉債數十億美元，構建資料中心量能。此外，Meta在10月發行300億美元債券為AI計畫籌資後，Meta的CDS交易也火熱起來。

CDS不僅用於防範違約風險，也可用來對債券價格的波動進行避險或押注。

摩根大通投資級信用策略師羅森巴姆表示：「本季單一公司CDS的交易量大幅上升，尤其是那些在全美興建大型資料中心的超大型雲端服務業者。」

一家美國大型信用投資公司的高層主管也呼應這樣的說法，表示：「單一公司CDS的交易明顯增加，投資人愈來愈常使用一籃子大型科技公司的CDS組合，或是特別針對甲骨文與Meta的CDS。」

他補充說：「要如何保護自己、建立避險部位？最常見的方法就是一籃子科技類CDS。」

今年年初，市場上針對信評較高美企業的CDS需求幾乎不存在，因為科技公司主要依靠龐大的現金部位與強勁獲利來支應AI投資。

然而，當這些公司為了應付節節攀升的成本，開始轉向債券市場融資後，市場態度丕變。Meta、亞馬遜、Alphabet與甲骨文在今年秋季為了AI計畫，舉債規模合計達880億美元。摩根大通預測，投資級企業到2030年前的籌資規模將達1.5兆美元。

