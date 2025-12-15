快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

結構型投資商品 再掀熱潮

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品，其中又以讓投資人以預設價格持續買進股票的累計型股權連結商品與固定配息商品最受歡迎，一掃金融海嘯時連動債慘賠的陰霾。

彭博資訊報導，法國巴黎銀行估算，今年來與香港及新加坡股市連動的結構型投資產品發行額，比去年激增80%到創紀錄的逾2,000億美元。

這類結構型商品幾年前曾讓一些投資人慘賠，但今年AI熱潮推動亞股大漲，使這類產品死灰復燃。這類商品常由私人銀行售予富裕的客戶，連動標的集中於阿里巴巴、騰訊等中國科技大廠，而非輝達等美國巨擘。阿里巴巴是今年亞洲結構型產品最熱門的標的。

累計型股權連結商品合約是透過店頭交易，要求投資人在固定期間以預設價格買進預設數量的證券，在市場上漲期間，買進的價格相對較低，但在股市下跌時，投資人常只能以高於市場行情的價格買進。

固定配息商品的報酬率常與某個股價指數、單一個股或一群股票連動。

商品 阿里巴巴

延伸閱讀

一甩慘賠陰霾！亞股連動結構型投資產品再度走紅

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值 還有機會抽股票

相關新聞

超級央行周 日銀將升息1碼…歐洲、台灣預期按兵不動

全球金融市場本周迎接「超級央行周」，預料將顯露一個日益清晰的趨勢：美國以外的主要先進國家央行降息周期已接近尾聲、或劃下句...

結構型投資商品 再掀熱潮

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品，其中又以讓投資人以預設價格持續買進股票的累計型股權連結商品與固定配息商品最...

2026年全球十大地緣經濟風險 聚焦美國總統川普

彭博資訊列出2026年全球十大地緣經濟風險，美國總統川普占了一半以上，包括美國關稅仍將維持、美中貿易休戰如履薄冰，美國聯...

華爾街：科技七雄 明年非主流

時序即將進入2026年，美國銀行（BofA）和摩根士丹利（大摩）等華爾街投銀策略師認為，今年來扛起美股牛市的「科技七雄」...

南韓AI基本法下月上路 新創業者憂心監管將限制產業成長

產業消息人士14日表示，南韓預定明年1月實施「AI基本法」，開創全球先河，但新創企業與其他業者憂心，這套全面性的規範可能...

好市多遷分店 台灣一家入列

美國量販店巨擘好市多（Costco）執行長維克里斯（Ron Vachris）表示，計劃在今年度（到明年8月底止）遷移旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。