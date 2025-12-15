結構型投資商品 再掀熱潮

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品，其中又以讓投資人以預設價格持續買進股票的累計型股權連結商品與固定配息商品最受歡迎，一掃金融海嘯時連動債慘賠的陰霾。

彭博資訊報導，法國巴黎銀行估算，今年來與香港及新加坡股市連動的結構型投資產品發行額，比去年激增80%到創紀錄的逾2,000億美元。

這類結構型商品幾年前曾讓一些投資人慘賠，但今年AI熱潮推動亞股大漲，使這類產品死灰復燃。這類商品常由私人銀行售予富裕的客戶，連動標的集中於阿里巴巴、騰訊等中國科技大廠，而非輝達等美國巨擘。阿里巴巴是今年亞洲結構型產品最熱門的標的。

累計型股權連結商品合約是透過店頭交易，要求投資人在固定期間以預設價格買進預設數量的證券，在市場上漲期間，買進的價格相對較低，但在股市下跌時，投資人常只能以高於市場行情的價格買進。

固定配息商品的報酬率常與某個股價指數、單一個股或一群股票連動。