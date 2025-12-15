2026年全球十大地緣經濟風險 聚焦美國總統川普

彭博資訊列出2026年全球十大地緣經濟風險，美國總統川普占了一半以上，包括美國關稅仍將維持、美中貿易休戰如履薄冰，美國聯準會（Fed）獨立地位也備受質疑等。

川普對等關稅遭判違法，但關稅仍在

美國最高法院可能判決川普不當援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅，但川普可能快速轉向其他法源依據更穩固的法律。122條款允許華府課徵一視同仁的10%-15%關稅，301和232條款等其他工具最終將讓關稅措施死而復生。

美中貿易休戰應能持續到上半年

川普政府明顯願意給予北京當局較多履行承諾的時間，再加上中國大陸兌現承諾取得一些進展，已提高美中持續休戰到明年上半年的可能性。川普計劃明年春季出訪中國大陸，也表明美中關係應不會脫軌。

聯準會貨幣政策的信譽將減弱

隨著川普提名的人選明年5月接替現任主席鮑爾，Fed「政黨因素不影響貨幣政策」的信譽將減弱。無論新主席是誰，都將面臨須向川普做出承諾以獲得提名的質疑。若新主席迅速證明較嚴守Fed原則，所享有的市場蜜月期可望拉長。

美中人工智慧差距可能縮小

中國大陸AI模型的主要效能指標可能會在明年底前追上美國模型，因為能取得的技術突破進展愈來愈少，擴大規模帶給AI模型效能的效益遞減。但若AI下個重大突破需要只有美國企業能取得的運算基礎設施，美中落差反而可能擴大。

川普政府繼續投資民間企業

川普政府7月來已取得八家民間企業股權或認股權證，這個趨勢可能延續，華府可能擴大投資的領域包括關鍵礦物、半導體和國防，幾乎每家公司都可能成為目標，但也可能導致政府作為投資人、以及公正監督者的界線益加模糊。

俄烏和平協議要等到年中之後

雖然俄烏立場嚴重分歧，但莫斯科面臨的財政壓力、與基輔陷入戰爭疲乏，都推升在明年中之後達成和平協議的可能性，且可能有利俄國，變數在於美國對俄國轉趨強硬、歐盟減少援烏、戰爭出現重大突破和其中一國內政動盪。

歐洲大型經濟體政策將延續

歐洲大型經濟體明年都不會舉行全國大選，政局洗牌空間有限，但英國首相施凱爾領導地位可能面臨挑戰，德國執政聯盟內部緊張也受關注。瑞典等國明年政局可能變天，匈牙利明年4月的國會選舉可能終結總理奧班15年執政。

以伊衝突風險未消除

伊朗核子計畫仍將是摩擦主要導火線，加薩走廊停火協議也將持續面臨考驗，以色列空襲則讓黎巴嫩與敘利亞政局持續緊張。這些壓力預示以色列和伊朗明年可能爆發衝突，甚至可能波及整個中東，進而擾亂油價及航運。

國際與國內衝突加劇，導致民主倒退

華府逐漸卸下全球安全支柱角色，不只削減開發資金，還暗示對外關係將不再奠基於發揚民主規範或人權，可能推升國際或國家內部爆發衝突的風險，並導致民主加速倒退；川普重返白宮以來許多地區已爆發數十年來最激烈衝突。

委內瑞拉總統馬杜洛可能下台

在美國施壓下，馬杜洛下台可能性日增。若反對派領袖掌權並推動政治與經濟正常化，委國能源業也恢復運轉，全球石油供給前景將改善，若軍方派系爭權，經濟崩潰將惡化，進而拖累委國債市並衝擊石油供給。