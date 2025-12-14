快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

一甩慘賠陰霾！亞股連動結構型投資產品再度走紅

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品。路透
亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品。路透

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品，其中又以讓投資人以預設價格持續買進股票的累計型股權連結商品（accumulators）與固定配息商品（fixed-coupon notes）最受歡迎，一掃幾年前投資結構型商品慘賠的陰霾。

彭博資訊報導，法國巴黎銀行估算，今年來與香港及新加坡股市連動的結構型投資產品發行額，比去年激增80%到創紀錄的逾2,000億美元。

這類結構型商品幾年前曾讓一些投資人慘賠，但今年人工智慧（AI）熱潮推動亞股大漲，使這類產品死灰復燃。這類商品常由私人銀行售予富裕的客戶，連動標的集中於阿里巴巴、騰訊等中國科技大廠，而非輝達（NVIDIA）等美國巨擘。阿里巴巴是今年亞洲結構型產品最熱門的標的。

累計型股權連結商品合約是透過店頭交易，要求投資人在固定期間以預設價格買進預設數量的證券，在市場上漲期間，買進的價格相對較低，但在股市下跌時，投資人常只能以高於市場行情的價格買進。

固定配息商品的報酬率常與某個股價指數、單一個股或一群股票連動。巴克萊銀行最近推出月付年息9%的產品，本金與阿里巴巴、騰訊及美團的股價表現連動；若這三檔股票有任何一檔股價比進場點下跌28%以上，產品持有者須以高於市價的價格買進股票，或認賠出場。

這類投資工具每月的最低付息率常低於股票，但由於定期定額付息，且報酬率常高於債券殖利率，因而吸引一些投資人買進。

但投資風險不容忽視，例如雷曼兄弟風暴、新冠疫情及北京打壓網路業者，都曾使投資人慘賠。法國巴黎銀行主管表示，目前風險控管的主要挑戰在於，這些產品的連動標的集中在少數幾家公司。

投資人 報酬率 風險

延伸閱讀

中國不安全包裹大量湧入 歐盟計劃嚴加打擊

含華為、寒武紀！陸首次將國產人工智慧晶片納入官方採購清單

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

信驊展望 大摩按讚

相關新聞

華爾街2026美股教戰：別管大型科技股 到這些「老派類股」找成長

隨著時序即將進入2026年，美國銀行（BofA）和摩根士丹利（大摩）等華爾街投銀策略師認為，今年來扛起美股牛市的「科技七...

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

紐約時報報導，億萬富豪馬斯克的火箭公司SpaceX將以每股421美元向內部人士買回自家股票，為明年的首次公開發行股票（I...

這款新型遊戲機黑五最熱賣 竟出自從未聽過的新創公司

在眾多產品廝殺的黑色星期五，今年有一款新型遊戲機橫空殺出，登上亞馬遜玩具和遊戲類產品排行榜榜首，在沃爾瑪、目標百貨、Be...

波音新空軍一號延到2028年中交付 卡達送的豪華747改裝中

美國空軍12日表示，波音公司打造中的兩架全新總統專機「空軍一號」，首架的交付日期再度延後，要到2028年中期才能交機，比...

華納收購戰正酣 川普只在乎CNN

Netflix上周在長達數月的競標戰中勝出，擊退對手派拉蒙天舞影業(Paramount Skydance)，成功收購華納...

美工業落後恐影響軍力…紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

紐約時報13日以「美國孤軍難以取勝」為題發表社論指出，美國智庫與政策圈示警，美國若單打獨鬥，已難以追上中國飛速成長的工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。